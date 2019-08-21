Считавшийся кандидатом на пост посла США не станет работать в Москве

Считавшийся кандидатом на пост посла США не станет работать в Москве

Дипломат намерен сосредоточиться на достижении прогресса в деле денуклеаризации КНДР. Новым послом США в Москве с высокой долей вероятности может стать заместитель госсекретаря Джон Салливан, отмечал ранее Трамп

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган отказался занять должность посла в России. Об этом он заявил журналистам в Сеуле, передает Reuters. Биган планирует сконцентрироваться на достижении прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

«Я не буду занимать дипломатические должности в Российской Федерации, я буду по-прежнему сосредоточен на достижении прогресса в Северной Корее», — заявил дипломат.

О том, что Биган рассматривается на этот пост, ранее сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. Белый дом рассматривал его кандидатуру, поскольку дипломат считается специалистом по России, знает русский язык и имеет большой опыт в Москве. В частности, в начале 1990-х годов он руководил московским отделением Международного республиканского института (эта организация была признана нежелательной в 2016 году). Позже он работал в Ford Motor и ездил в Россию по делам совместного предприятия Ford-Sollers.

Собеседники CNN в Белом доме отмечали, что дипломат благодаря своему опыту в Ford Motors сможет улучшить торговые отношения России и США. Именно на этом хотел сосредоточиться президент США Дональд Трамп, указывал телеканал.