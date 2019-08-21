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Baidu $145 (+29,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
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Считавшийся кандидатом на пост посла США не станет работать в Москве
Дипломат намерен сосредоточиться на достижении прогресса в деле денуклеаризации КНДР. Новым послом США в Москве с высокой долей вероятности может стать заместитель госсекретаря Джон Салливан, отмечал ранее Трамп

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган отказался занять должность посла в России. Об этом он заявил журналистам в Сеуле, передает Reuters. Биган планирует сконцентрироваться на достижении прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

«Я не буду занимать дипломатические должности в Российской Федерации, я буду по-прежнему сосредоточен на достижении прогресса в Северной Корее», — заявил дипломат.

О том, что Биган рассматривается на этот пост, ранее сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. Белый дом рассматривал его кандидатуру, поскольку дипломат считается специалистом по России, знает русский язык и имеет большой опыт в Москве. В частности, в начале 1990-х годов он руководил московским отделением Международного республиканского института (эта организация была признана нежелательной в 2016 году). Позже он работал в Ford Motor и ездил в Россию по делам совместного предприятия Ford-Sollers.

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WSJ назвала имена возможных кандидатов на пост посла США в России

Собеседники CNN в Белом доме отмечали, что дипломат благодаря своему опыту в Ford Motors сможет улучшить торговые отношения России и США. Именно на этом хотел сосредоточиться президент США Дональд Трамп, указывал телеканал.

Глава американской дипломатической миссии в России Джон Хантсман, в начале августа объявивший о своей отставке, назвал слухами информацию о том, что его преемником может стать Биган.

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Трамп оценил перспективы Салливана в качестве посла России

Среди возможных кандидатов на должность посла США в России СМИ также называли американского посла в Германии Ричарда Гренелла и первого заместителя государственного секретаря Джона Салливана. 20 августа Трамп заявил, что Салливан может занять этот пост «с большой долей вероятности». Его «очень уважают в России», отметил президент.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: посол США в России
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