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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,47%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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WSJ назвала имена возможных кандидатов на пост посла США в России
Возглавляющий американскую дипмиссию в России в настоящее время Джон Хантсман попросил президента Дональда Трампа об отставке. По данным СМИ, он хочет принять участие в выборах губернатора штата Юта
Джон Хантсман (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Потенциальными кандидатами на пост посла США в России после ухода Джона Хантсмана, занимавшего этот пост последние два года, являются спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и американский посол в Германии Ричард Гренелл. Именно таких кандидатов рассматривают в администрации президента США, пишет The Wall Street Journal.

Издание указывает, что Биган имеет опыт работы в России: он занимал должность вице-президента Ford Motor Co., которая, в частности, вела бизнес с Москвой. По словам источника издания, близкого к Гренеллу, посол США в Германии в должности главы американской дипмиссии в России не заинтересован. Высокопоставленный американский чиновник добавил, что президент Дональд Трамп пока еще не определился с кандидатом на этот пост.

В Госдепартаменте отказались комментировать сообщения о возможных преемниках Хантсмана.

Политика
Посол США в России Хантсман подал Трампу заявление об отставке

О том, что Джон Хантсман обратился к Трампу с просьбой принять его отставку и освободить его от должности посла США в России, стало известно днем ранее, 6 августа. В своем письме к американскому лидеру дипломат отметил, что служить послом для него было честью в такой «исторически сложный период» в отношениях двух стран. Он попросил найти себе замену до 3 октября.

59-летний Хантсман возглавил американскую дипмиссию в России в 2017 году. На этом посту он сменил Джона Тефта. О планах дипломата уйти в отставку ранее уже неоднократно писали американские СМИ. Так, по данным The Atlantic и The Salt Lake Tribune, Хантсман хочет принять участие в выборах губернатора родного для него штата Юта. Он уже был главой этого штата в 2005–2009 годах.

Автор: Анна Трунина
Теги: Джон Хантсман, посол США в России
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