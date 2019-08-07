WSJ назвала имена возможных кандидатов на пост посла США в России

Возглавляющий американскую дипмиссию в России в настоящее время Джон Хантсман попросил президента Дональда Трампа об отставке. По данным СМИ, он хочет принять участие в выборах губернатора штата Юта

Джон Хантсман (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Потенциальными кандидатами на пост посла США в России после ухода Джона Хантсмана, занимавшего этот пост последние два года, являются спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и американский посол в Германии Ричард Гренелл. Именно таких кандидатов рассматривают в администрации президента США, пишет The Wall Street Journal.

Издание указывает, что Биган имеет опыт работы в России: он занимал должность вице-президента Ford Motor Co., которая, в частности, вела бизнес с Москвой. По словам источника издания, близкого к Гренеллу, посол США в Германии в должности главы американской дипмиссии в России не заинтересован. Высокопоставленный американский чиновник добавил, что президент Дональд Трамп пока еще не определился с кандидатом на этот пост.

В Госдепартаменте отказались комментировать сообщения о возможных преемниках Хантсмана.

О том, что Джон Хантсман обратился к Трампу с просьбой принять его отставку и освободить его от должности посла США в России, стало известно днем ранее, 6 августа. В своем письме к американскому лидеру дипломат отметил, что служить послом для него было честью в такой «исторически сложный период» в отношениях двух стран. Он попросил найти себе замену до 3 октября.