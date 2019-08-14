Хантсман назвал слухами сообщения о кандидате на место посла США в России

Глава американской дипломатической миссии в России Джон Хантсман, который ранее объявил о своей отставке, назвал слухами сообщения о том, что новым послом США в Москве может стать спецпредставитель Вашингтона по Северной Корее Стивен Биган. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это слухи, а слухами я не занимаюсь», — ответил он на вопрос, может ли подтвердить информацию о том, что кандидатура Бигана рассматривается на пост посла США в России.

Он отметил, что произошла небольшая дезинформация по поводу телефонного разговора между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. «Я не думаю, что в ходе этой беседы упоминались какие-то имена», — пояснил дипломат.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что президент Трамп сообщал Путину о предстоящей отставке Хантсмана.