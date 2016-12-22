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Трамп назвал следствие о его сговоре с Москвой самым прозрачным в истории
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Трамп назвал следствие о его сговоре с Москвой самым прозрачным в истории
Политика, 02:43
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Трамп назвал следствие о его сговоре с Москвой самым прозрачным в истории
Расследование о связях команды президента США с Россией в ходе выборов является самым прозрачным в истории, написал Дональд Трамп. По его словам, он давно разрешил членам своей команды полноценное сотрудничество со спецпрокурором
Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил сотрудникам Белого дома в полной мере помогать спецпрокурору Роберту Мюллеру расследовать дело о возможных связях его команды с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

​Трамп назвал это расследование самым прозрачным в истории и подтвердил, что никакого сговора с Москвой не было, а обвинения против его и его команды являются «охотой на ведьм».

«Я разрешил юрисконсульту Белого дома Дону Макгану и другим членам команды Белого дома полностью сотрудничать со спецпрокурором. Кроме того, мы с готовностью предоставили более миллиона страниц документов. Самое прозрачное дело в истории. Сговора нет. Обструкции нет. Охота на ведьм!», — написал президент. ​

Твит президента стал ответом на публикацию газеты The New York Times о том, что Макган добровольно сотрудничает с командой спецпрокурора и за последние девять месяцев встречался с ними как минимум трижды. Источники газеты рассказали, что юрисконсульт рассказал о высказываниях и действиях Трампа, касающихся увольнения им в 2017 году Джеймса Коми с поста директора ФБР. Кроме того, Макган представил подробности относительно якобы предпринятых Трампом попыток поставить руководить указанным разбирательством верных ему людей.

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В публикации NYT говорилось, что Макгана пошел на сотрудничество со следствием по решению адвокатов Трампа, которые считают, что «их клиенту нечего скрывать и они могут быстро добиться завершения расследования».

Левая американская пресса и сторонники демократов уже в течение двух лет обвиняют Трампа и его команду в сговоре с Кремлем во время борьбы за президентский пост. В мае 2017 года для расследования этих обвинений был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако с тех пор он ни разу не предоставил не только никаких доказательств, но даже надежных свидетельств такого сговора.

Члены комитетов по разведке сената и палаты представителей, которые также расследовали это дело, пришли к выводу, что вмешательство России в выборы имело место, однако сговора команды Трампа с Москвой не было.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , спецпрокурор , вмешательство России
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