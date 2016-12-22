Кремль прокомментировал слова Трампа об условиях для снятия санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он рассмотрит возможность снятия санкций в случае шагов Москвы по сотрудничеству в Сирии и на Украине. Об этом сообщает корреспондент РБК.

При этом Песков отметил, что еще больше в Москве «приветствовали бы какие-либо конкретные действия». Он добавил, что ни одна страна мира не внесла такой вклад, как Россия, в политическое урегулирование в Сирии и работу с беженцами.

Песков отметил, что «ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась». Он добавил, что в Москве видят «абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле регулирования». По словам пресс-секретаря президента, «нужно как-то конкретизировать, что имеется ввиду [в предложении Трампа]» и «что ожидается от России в плане украинских дел».

Накануне Трамп в интервью Reuters заявил, что готов рассмотреть снятие санкций с России, если Москва будет предпринимать шаги для сотрудничества с Вашингтоном, в частности, по Сирии и Украине.

В середине августа на сайте конгресса США был опубликован подготовленный сенаторами проект закона о введении новых санкций против России.