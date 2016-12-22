В Кремле понадеялись на «просветление» Британии после ухода Джонсона

Министров иностранных дел других стран в Кремле оценивают по тому, насколько велик был их вклад в развитие отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. В этом смысле заслуги Бориса Джонсона, объявившего 9 июля об уходе с поста главы МИД Великобритании, в Кремле, по словам Пескова, считают «весьма скромными».
«К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать больше», — заявил пресс-секретарь президента России.
Песков напомнил о словах Владимира Путина о необходимости «перевернуть страницу» в отношениях с Великобританией и сказал, что после ухода Джонсона в Кремле ждут от Лондона «просветления».
«Мы ожидаем, скажем так, политического просветления Великобритании», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил также, что в Кремле ждут от Лондона и «вразумительных разъяснений» по ситуации в Солсбери.
Джонсон объяснил свой уход несогласием с политикой премьер-министра Терезы Мэй в вопросе о выходе Британии из Евросоюза (Brexit). В своем обращении к Мэй Джонсон предупредил, что Британия скоро превратится в колонию ЕС.
В российском МИДе уход Джонсона расценили как нежелание «оставаться в дырявой шлюпке». «Все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса» в Великобритании, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.