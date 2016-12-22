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Кремль оценил влияние новых санкций США на рубль
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Кремль оценил влияние новых санкций США на рубль
Новые санкции США, 13:16
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Кремль оценил влияние новых санкций США на рубль
Волатильность курса рубля не мешает финансово-экономической системе России быть «абсолютно стабильной», заявил пресс-секретарь президента России
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экономика и финансовая система России стабильны, несмотря на «определенную волатильность» курса рубля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, на рынке «идет разнонаправленная динамика», и есть «определенная волатильность». При этом Песков напомнил ​«заявления наших руководителей экономического блока, что финансовая и экономическая система в стране абсолютно стабильна». Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле ослабление рубля из-за новых санкций США, а также как там относятся к курсу рубля в последние дни.

Курс рубля начал падать по отношению к доллару и евро утром 8 августа, после публикации подробностей обсуждаемого в США законопроекта о новых антироссийских санкциях. Итоговый документ был опубликован в базе конгресса США только 14 августа, однако публикации даже неполного текста хватило для того, чтобы курс рубля начал падать.  

Конгресс США опубликовал законопроект по новым санкциям
Экономика

Если 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 руб. за доллар, то утром 8 августа ​ курс доллара к рублю достиг максимума с апреля 2018 года, на пике превысив 65 руб. К 13 августа за доллар на московской бирже на максимуме давали 68,66 руб., превысив отметку в 68 руб. впервые с апреля 2018 года, однако затем российская валюта укрепилась. Торги 17 августа открылись на Мосбирже с отметки в 66,7 руб. за доллар. Из-за перспективы санкций колебался также курс евро, который 13 августа, на пике подъема, торговался по 78,15 руб.

ЦБ, который закупает валюту для Минфина, на фоне падения финансовых рынков сокращал объемы закупок, но заявлял, что в течение более длительного срока выполнит планы в полном объеме.

Оценивая перспективу введения новых санкций в отношении России, глава Минфина Антон Силуанов говорил, что «это, конечно, неприятно, но не смертельно».  По его словам, российская экономика адаптировалась к санкциям за годы с момента введения экономических ограничений, а также имеет крепкий платежный баланс, который позволяет ей увеличивать золотовалютные резервы. Глава Минфина также говорил, что, если Вашинтон введет новые санкции, Москва продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и допустил отказ от доллара при торговле нефтью.

Текст законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) предполагает дополнительные санкции против России, включая запрет для американцев совершать операции с российским госдолгом и госбанками, был опубликован в базе конгресса США 14 августа. По словам эксперта вашингтонского Атлантического совета Андерса Ослунда, параметры законопроекта предполагают «умеренное ужесточение санкций против России, которое, вероятно, получит одобрение в конгрессе».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дмитрий Песков , Кремль , курс рубля
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