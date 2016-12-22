В Киеве заявили об отсутствии планов «возврата» Крыма военным путем

Власти Украины не планируют «возвращать» полуостров Крым в состав государства военным путем, вместо этого на Россию будут давить с помощью санкций, заявил постпред украинского президента в Крыму Изет Гданов, передает агентство УНН.

«У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождении Крыма. Но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора», — сказал он.

Гданов подчеркнул, что постпредство и другие госучреждения прорабатывают вопрос расширения санкций Украины в отношении России «чтобы делать Крым для оккупанта дороже».

Крым вошел в состав России в 2014 году, после проведения на полуострове референдума. Киев не признал итоги этого голосования и считает, что территория оказалась «временно оккупирована». В Москве подобные обвинения отвергают. В частности, президент России Владимир Путин в 2016 году назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым» .