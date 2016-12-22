Спецслужбы США посчитали саммит в Хельсинки удачным для России

Американские и европейские спецслужбы выяснили, что в России очень довольны итогами встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом в Москве удивлены, что отношения между двумя странами после этого не улучшились

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Xinhua / Global Look Press)

Разведслужбы США, изучая последствия встречи президентов Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля, пришли к выводу, что в Москве остались довольны итогами саммита и посчитали, что его итоги превзошли ожидания. При этом данные разведки показывают, что российские власти недоумевают в связи с тем, что уже после встречи политика Вашингтона не стала более дружественной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух собеседников, знакомых с вопросом.

Особенно, как отмечают представители спецслужб, в Москве остались довольны пресс-конференцией по итогам саммита, в ходе которой Трамп выразил недовольство выводами американской разведки относительно вмешательства России в президентские выборы.

Собеседники CNN указывают, что в Москве при этом пренебрегают тем фактом, что в формировании американской внешней политики многое зависит не только от Трампа, но и от Конгресса.

В Белом доме информацию CNN не прокомментировали. Отказались обсуждать этот вопрос и в Национальной разведке.

После саммита в Хельсинки, в ходе которого Трамп говорил о желании улучшить отношения с Россией, США ввели новые санкции против России, связанные с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С призывом применить в отношении Москвы закон 1991 года, предусматривающий ограничения против применяющих химическое и биологическое оружие стран, в конце июля выступил глава комитета Палаты представителей по международным делам Эд Ройс.