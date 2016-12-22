Дипломаты сравнили с пыткой новый режим содержания Бутиной в тюрьме в США

Обвиняемую в деятельности в качестве иностранного агента Марию Бутину заставили пройти «унизительный досмотр» и в кандалах этапировали в тюрьму в штате Вирджиния, сообщило российское посольство

Мария Бутина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Арестованную в США Марию Бутину перевели в другую тюрьму и собираются держать в одиночной камере в полной изоляции, говорится в заявлении на странице посольства России в США в Facebook. Дипломаты назвали условия содержания Бутиной находящимися «на грани пыток».

В дипмиссии рассказали, что во время перевода в другую тюрьму у россиянки забрали личные вещи, в том числе кроссовки, книги, полотенца и предметы гигиены. Перед этапированием Бутина прошла «унизительный досмотр с полным раздеванием», а к новому месту лишения свободы ее отправили в кандалах.

В тюрьме Александрии (штат Вирджиния) она 12 часов провела в карантинной камере без света, еды и «практически без сна», заявили в посольстве. Дипломаты уточнили, что Бутину будут содержать в режиме «административной сегрегации», который подразумевает, что она будет находиться в одиночной камере.

«Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток? Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций», — добавили в посольстве.

Сотрудники посольства посетили Бутину в тюрьме Александрии и направили в Госдепартамент США свою оценку действий американской стороны по отношению к гражданке России.

«Мы ждем решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций. Необходимо остановить это беззаконие», — говорится в сообщении.

Бутину задержали в США 15 июля. Россиянку обвинили в работе иностранным агентом без соответствующего разрешения и сговоре с целью работы на иностранное государство. 18 июля ее арестовали. Защита Бутиной отвергает все обвинения и настаивает на том, что девушка находилась в США по студенческой визе и не имеет связей с российскими спецслужбами.

По данным The Washington Post ее работу финансировал миллиардер Константин Николаев, совладелец железнодорожной компании Globaltrans. Сама Бутина заявила об этом перед комитетом сената США по разведке. Россиянка рассказала, что Николаев поддерживал организацию «Право на оружие», членом которой она является.