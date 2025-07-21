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Переговоры в Стамбуле ,  
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Зеленский назвал темы переговоров с Россией в Стамбуле

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Переговоры в Стамбуле
Украина хочет обсудить с Россией в Стамбуле обмен пленными и подготовку встречи лидеров, заявил Зеленский. Сторонам предстоит обмен мнениями по проектам меморандумов, говорил Песков
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Украина собирается обсудить с Россией в Стамбуле обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас Киев готовит «по меньшей мере один обмен с Россией». На фоне этого секретарь СНБО Рустем Умеров предложил переговоры, отметил Зеленский. Он добавил, что «нам нужно больше динамики в переговорах».

Переговорной площадкой остается Стамбул, сообщал ранее источник РБК в переговорной группе. Новые переговоры могут пройти 23 или 24 июля, писала турецкая версия газеты Independent со ссылкой на дипломатические источники.

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На переговорах предстоит «большая работа», говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это связано с тем, что проекты меморандумов России и Украины кардинально различаются.

«Предстоит обмен мнениями и собственно переговоры по этим двум проектам», — сказал Песков.

Он также добавил, что состав российской делегации не изменится.

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