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Переговоры в Стамбуле ,  
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Кремль заявил, что на переговорах с Украиной предстоит большая работа

Сюжет
Переговоры в Стамбуле
На новой встрече России и Украины сторонам предстоит обмен мнениями о меморандумах, которые диаметрально противоположны друг другу, заявил Песков. Дата переговоров пока не определена
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Проекты меморандумов об урегулировании России и Украины диаметрально противоположны, в связи с этим «предстоит большая дипломатическая работа», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Предстоит обмен мнениями и собственно переговоры по этим двум проектам», — заявил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что российская сторона выступает за проведение третьего раунда переговоров. «Как только будет окончательное понимание по датам, мы проинформируем», — пообещал он. Туркоязычная версия газеты Independent писала, что встреча может пройти в Стамбуле 23 или 24 июля, ТАСС — в конце недели. Провести ее в течение ближайших семи дней предлагала украинская сторона.

Independent назвала возможные даты новых переговоров России и Украины
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Песков добавил, что состав российской делегации в новом раунде переговоров не изменится. На предыдущих встречах 16 мая и 2 июня группу возглавлял помощник президента Владимир Мединский, также в ее состав вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию оба раза возглавлял бывший министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров, но состав участников немного менялся.

Меморандумами стороны обменялись на второй встрече. Российский проект предусматривает нейтралитет Украины и отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с Москвы. Он предлагает два варианта прекращения огня, один из которых подразумевает вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод от российских границ на согласованное расстояние.

Согласно документу Украины, Киев прежде всего предлагает установить полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Украинская сторона хочет получить гарантии безопасности со стороны международного сообщества и настаивает, чтобы территории, которые она утратила с 2014 года, не были признаны российскими на международном уровне.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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