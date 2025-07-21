Independent назвала возможные даты новых переговоров России и Украины

Independent: новые переговоры России и Украины могут пройти 23 или 24 июля

Российская и украинская делегации могут встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля. Провести встречу на этой неделе предложил Киев

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, 2 июня 2025 года (Фото: Getty Images)

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти в среду или четверг, 23 или 24 июля, сообщает турецкая версия газеты Independent со ссылкой на дипломатические источники.

Встреча будет включать «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов», пишет издание. Как ожидается, стороны обсудят гуманитарную помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ. Состав делегаций, время и место пока не раскрываются.

Представители двух стран встречались в Стамбуле дважды: 16 мая и 2 июня. Россия и Украина, в частности, договорились об обмене пленными и передали друг другу версии меморандумов об урегулировании. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности вновь принять переговоры, как только Москва и Киев определятся с датами.

Власти России в конце июня заявляли о готовности к новой встрече. «Я сейчас только у [помощника президента, главы российской делегации Владимира] Мединского спрашивал, он говорит, сегодня только разговаривал со своим партнером из Киева», — рассказывал 19 июня президент Владимир Путин.

Украинская сторона предложила встречу на этой неделе. Ранее президент страны Владимир Зеленский говорил, что организовать очередные переговоры можно только по завершении обменов, согласованных на предыдущих раундах.