Зеленский назвал дату переговоров с Россией

Зеленский заявил, что переговоры с Россией пройдут в среду

Переговоры пройдут 23 июля, рассказал Зеленский. Киев планирует обсудить обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров. Москва еще в июне сообщала о готовности к встрече

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Встреча с российской стороной в Турции планируется на среду, 23 июля. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев планирует обсудить в Стамбуле обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров, уточнил ранее украинский президент.

Делегации могут встретиться 23 или 24 июля, писала ранее Independent.

Переговоры пройдут в Стамбуле, сообщал РБК источник в переговорной группе.

Российская и украинская делегации встречались в Стамбуле дважды: 16 мая и 2 июня. В частности, стороны договорились об обмене пленными и передали друг другу версии меморандумов об урегулировании.

Российскую переговорную группу возглавлял помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее входили замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. В российской делегации изменений не будет, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва в конце июня сообщала о готовности к новому раунду переговоров. «Мы в контакте, наши переговорные группы в контакте друг с другом. Сейчас только у Мединского спрашивал, он говорит, что только сегодня разговаривал со своим контрпартнером из Киева. Они в принципе договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня», — сказал российский президент Владимир Путин 19 июня.