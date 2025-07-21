Зеленский назвал дату переговоров с Россией
Встреча с российской стороной в Турции планируется на среду, 23 июля. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Киев планирует обсудить в Стамбуле обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров, уточнил ранее украинский президент.
Делегации могут встретиться 23 или 24 июля, писала ранее Independent.
Переговоры пройдут в Стамбуле, сообщал РБК источник в переговорной группе.
Российская и украинская делегации встречались в Стамбуле дважды: 16 мая и 2 июня. В частности, стороны договорились об обмене пленными и передали друг другу версии меморандумов об урегулировании.
Российскую переговорную группу возглавлял помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее входили замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. В российской делегации изменений не будет, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Москва в конце июня сообщала о готовности к новому раунду переговоров. «Мы в контакте, наши переговорные группы в контакте друг с другом. Сейчас только у Мединского спрашивал, он говорит, что только сегодня разговаривал со своим контрпартнером из Киева. Они в принципе договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня», — сказал российский президент Владимир Путин 19 июня.
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