NYT увидела «слабые признаки жизни» в переговорах по Украине

Зеленский 19 июля рассказал о предложении Москве провести третий раунд переговоров, источник РБК подтвердил это и уточнил, что местом проведения встречи будет Стамбул. NYT пишет о «слабых признаках жизни» в процессе урегулирования

В урегулировании конфликта на Украине появляются «слабые признаки жизни», пишет The New York Times.

Газета отмечает, что «и Россия, и Украина пытаются по-своему достучаться до Белого дома».

19 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава делегации Киева, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров предложил российской стороне провести новый раунд переговоров на неделе, которая начинается 21 июля.

Источник в переговорной группе подтвердил РБК, что Киев предложил Москве провести новую встречу. Источник ТАСС уточнил, что точная дата переговоров пока не известна, сроки будут согласованы. Также собеседники РБК и ТАСС рассказали, что местом проведения новой встречи будет Стамбул.

С начала 2025 года Москва и Киев впервые за три года провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Первая встреча делегаций состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. Стороны, в частности, договорились обменяться пленными и ранеными и продолжают выполнять эти договоренности, отмечал Зеленский. До этого он говорил, что новых раундов переговоров не будет до завершения обменов.

15 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Киеву новый раунд переговоров в Стамбуле с 22 июня, но украинцы об этом не упоминают и теперь затягивают переговорный процесс, меняя состав делегации.

14 июля Трамп предупредил Москву о новых санкциях, если за 50 дней она не договорится с Киевом о прекращении огня.