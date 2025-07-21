Шадаева пригласили в Думу для разъяснений о штрафах за поиск экстремизма

Володин пригласил на заседание Госдумы Шадаева, чтобы тот дал разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Госдума приняла его во втором чтении на прошлой неделе

Максут Шадаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев приглашен в Госдуму, чтобы дать разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов, сообщили РБК в пресс-службе нижней палаты парламента.

С инициативой пригласить на пленарное заседание 22 июля главу Минцифры для разъяснения предложенной правительством поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект, о котором идет речь, был принят Госдумой во втором чтении 17 июля. Инициатива предусматривает штрафы для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Под это определение подпадают и VPN-сервисы.

О том, что инициатива вызвала резонанс и требует дополнительных разъяснений по законопроекту, говорили в том числе в Кремле. Представлявший в Госдуме поправки депутат Александр Тетердинко в ответ подчеркивал, что поправки не запрещают использование VPN-сервисов. Аналогичное разъяснение дал и глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он также отмечал, что поправки о штрафах не затронут широкую аудиторию.

В марте 2024 года в России вступил в силу закон, запрещающий публикацию информации в интернете о способах обхода блокировок Роскомнадзора, в том числе с помощью VPN-сервисов. В ноябре в него включили также распространение научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение сделано только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Запрет действует до 1 сентября 2029 года.