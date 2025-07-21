 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шадаева пригласили в Думу для разъяснений о штрафах за поиск экстремизма

Володин пригласил на заседание Госдумы Шадаева, чтобы тот дал разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Госдума приняла его во втором чтении на прошлой неделе
Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев приглашен в Госдуму, чтобы дать разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов, сообщили РБК в пресс-службе нижней палаты парламента.

С инициативой пригласить на пленарное заседание 22 июля главу Минцифры для разъяснения предложенной правительством поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект, о котором идет речь, был принят Госдумой во втором чтении 17 июля. Инициатива предусматривает штрафы для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Под это определение подпадают и VPN-сервисы.

Кому грозит поправка о штрафах за поиск экстремизма в интернете
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О том, что инициатива вызвала резонанс и требует дополнительных разъяснений по законопроекту, говорили в том числе в Кремле. Представлявший в Госдуме поправки депутат Александр Тетердинко в ответ подчеркивал, что поправки не запрещают использование VPN-сервисов. Аналогичное разъяснение дал и глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он также отмечал, что поправки о штрафах не затронут широкую аудиторию.

В марте 2024 года в России вступил в силу закон, запрещающий публикацию информации в интернете о способах обхода блокировок Роскомнадзора, в том числе с помощью VPN-сервисов. В ноябре в него включили также распространение научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение сделано только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Запрет действует до 1 сентября 2029 года.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Милена Костерева Милена Костерева
Госдума Максут Шадаев Вячеслав Володин VPN законопроект штрафы
Материалы по теме
В Госдуме исключили запрет на использование VPN-сервисов в России
Технологии и медиа
Шадаев рассказал о попавших «в замес» корпоративных VPN-сервисах
Технологии и медиа
Дума одобрила штрафы за поиск экстремизма в интернете
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Архитектура 30-х годов: от библиотеки Ленина до театра Советской армии Недвижимость, 19:02
Умерла актриса Татьяна Егорова Общество, 19:02
Как правильно составить договор купли-продажи гаража Недвижимость, 18:54
Адвокат сообщил о запрете работы производителя антисептика «Мирамистин» Общество, 18:54
Петр Фрадков рассказал о результатах финансовой интеграции новых регионов Пресс-релиз, 18:50
В Подмосковье в Ивантеевке загорелся частный дом после падения БПЛА Политика, 18:45
Процесс по делу о теракте в «Крокусе» в Мосгорсуде начнется 4 августа Политика, 18:43
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Белгородской области адвокат похищал квартиры умерших Политика, 18:38
В «Зените» попросят разъяснений из-за отмены гола в матче РПЛ Спорт, 18:38
ПСБ наградил бизнесменов Донбасса и Новороссии на конкурсе «Знай наших» Пресс-релиз, 18:35
СК объяснил возбуждение дела против журналистки «Дождя» Монгайт Политика, 18:35
Цена Ethereum обновила максимум 2025 года в преддверии десятилетия токена Крипто, 18:33
Британия объявила о санкциях против 135 нефтяных танкеров Политика, 18:29
Писториус заявил о потребности Украины в пяти системах Patriot Политика, 18:28