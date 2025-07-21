Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал столичный мэр.
Последний раз Собянин сообщал о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в 13:18 мск. Всего с 12:20 до 15:00 сбили пять дронов над Московским регионом, включая летевший на Москву, сообщало Минобороны.
Накануне, 20 июля, Собянин сообщил об уничтожении 31 дрона, летевшего в сторону Москвы. В частности, БПЛА атаковали Зеленоград, там возникли пожары, были повреждены дома и автомобили.
За выходные 19–20 июля над Московским регионом уничтожили 93 дрона, в том числе 63 дрона, летевших на Москву. В связи с атаками аэропорты столичного авиаузла свыше 20 раз приостанавливали работу.
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