Аэропорты Москвы за три дня закрывали более 20 раз. Инфографика
По данным Минобороны, с ночи 19 июля до 7:00 21 июля над столичным регионом сбили 93 беспилотника, в том числе 63 дрона, летевших на Москву.
В ночь на 21 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что сбитые беспилотники упали в Новой Москве. Днем ранее обломки БПЛА упали в Зеленограде. По словам мэра, пострадавших и повреждений нет.
На фоне атак московские аэропорты с 19 июля по утро 21 июля приостанавливали работу 23 раза, подсчитал РБК на основе данных Росавиации.
Чаще всего закрывался Шереметьево — там ограничения вводили десять раз, аэропорт приостанавливал работу в общей сложности на 12 часов. Дольше всего ограничения действовали во Внуково: воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты почти 21 час.
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