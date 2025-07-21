Аэропорты Москвы за три дня закрывали более 20 раз. Инфографика

Над Московским регионом на выходных сбили свыше 90 дронов. На фоне атак аэропорты более 20 раз приостанавливали работу. Как воздушные гавани столицы вводили ограничения на полеты — в нашей инфографике

По данным Минобороны, с ночи 19 июля до 7:00 21 июля над столичным регионом сбили 93 беспилотника, в том числе 63 дрона, летевших на Москву.

В ночь на 21 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что сбитые беспилотники упали в Новой Москве. Днем ранее обломки БПЛА упали в Зеленограде. По словам мэра, пострадавших и повреждений нет.

На фоне атак московские аэропорты с 19 июля по утро 21 июля приостанавливали работу 23 раза, подсчитал РБК на основе данных Росавиации.

Чаще всего закрывался Шереметьево — там ограничения вводили десять раз, аэропорт приостанавливал работу в общей сложности на 12 часов. Дольше всего ограничения действовали во Внуково: воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты почти 21 час.