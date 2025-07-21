Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

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Подразделения российских сил противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который следовал курсом на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Ранее военное ведомство сообщило, что с 8:30 до 12:00 мск силы ПВО сбили 14 украинских дронов самолетного типа.

При этом восемь аппаратов уничтожили в Калужской области, по два в Брянской, Тульской и Орловской областях.

До этого, в ночь на 21 июля, система ПВО России за ночь сбила 74 дрона. В их числе 23 беспилотника, которые уничтожили над Московским регионом, 15 из них летели на столицу.



Обломки одного из сбитых БПЛА упали в районе рабочего поселка Киевский в Новой Москве. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.