Зеленский словами «меньше не становится» описал ситуацию с потерями ВСУ

Украинский президент сказал, что в вопросе потерь военнослужащих нет «позитивных сдвигов». В феврале он оценил потери ВСУ в 31 тыс. погибших, Минобороны России — в 444 тыс. погибшими и ранеными

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

Потери Украины в ходе боевых действий не уменьшаются, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Би-би-си, которое опубликовала на YouTube украинская служба вещателя.

«Я знаю, сколько сейчас [Украина потеряла людей]. Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день, <...> и я каждый вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится», — сказал Зеленский.

Он отметил, что не может раскрыть количественные данные, поскольку Россия не должна знать всю эту информацию.

25 февраля этого года Зеленский сообщил, что Украина в конфликте с Россией потеряла погибшими 31 тыс. военнослужащих. Данные по раненым и пропавшим без вести он не приводил.

На тот момент министр обороны России Сергей Шойгу через два дня оценил потери украинской стороны с начала конфликта в 444 тыс. военных (он не уточнял, идет ли речь только о погибших или же о других видах человеческих потерь, глава ведомства заявил, что стольких военнослужащих ВСУ «лишились»). В декабре 2023 года Шойгу говорил, что потери ВСУ составили 383 тыс. убитыми и ранеными.

Российская сторона в последний раз раскрывала потери российской армии в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.

В начале июня президент Владимир Путин заявил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50. В плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России — 6465 украинских, добавил президент.