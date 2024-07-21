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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о сбитии двух нацеленных на Крым ракет ATACMS

Сальдо: над Херсонской областью ПВО сбили две ракеты ATACMS, летевшие на Крым
Сюжет
Военная операция на Украине
Две ракеты ATACMS, летевшие на Крым, были сбиты российскими ПВО в небе над Херсонской областью, сообщил Сальдо. Президент Путин ранее заявлял, что удары ВСУ по российской территории «близки к агрессии»

Российские силы ПВО в Херсонской области сбили две американские высокоточные ракеты ATACMS, летевшие на Крым, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, осколки ракет упали вдали от населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. «Наши зенитчики справились на отлично, сорвав преступный замысел противника», — подчеркнул он.

ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Как говорится на сайте компании, ATACMS — управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности, из установок семейства MLRS и HIMARS. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

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Крым регулярно подвергается ракетным атакам со стороны Украины. Одна из крупнейших произошла 23 июня, когда полуостров был атакован пятью ракетами ATACMS, одна из которых, как утверждало Минобороны России, из-за «воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки ракеты и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Вашингтон исключил свою причастность, отметив, что городские пляжи не были целью удара. При этом, как подчеркнули в военном ведомстве, украинские военные сами выбирают, куда стрелять.

Президент России Владимир Путин заявлял, что удары ВСУ по российской территории «близки к агрессии». «Ведь о чем идет речь в данном случае, что те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, и я этого не исключаю», — говорил Путин.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ATACMS ракетный обстрел ВСУ Крым Владимир Сальдо Херсонская область Военная операция на Украине
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