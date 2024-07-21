Сальдо сообщил о сбитии двух нацеленных на Крым ракет ATACMS

Две ракеты ATACMS, летевшие на Крым, были сбиты российскими ПВО в небе над Херсонской областью, сообщил Сальдо. Президент Путин ранее заявлял, что удары ВСУ по российской территории «близки к агрессии»

Российские силы ПВО в Херсонской области сбили две американские высокоточные ракеты ATACMS, летевшие на Крым, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, осколки ракет упали вдали от населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. «Наши зенитчики справились на отлично, сорвав преступный замысел противника», — подчеркнул он.

ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Как говорится на сайте компании, ATACMS — управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности, из установок семейства MLRS и HIMARS. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

Крым регулярно подвергается ракетным атакам со стороны Украины. Одна из крупнейших произошла 23 июня, когда полуостров был атакован пятью ракетами ATACMS, одна из которых, как утверждало Минобороны России, из-за «воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки ракеты и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Вашингтон исключил свою причастность, отметив, что городские пляжи не были целью удара. При этом, как подчеркнули в военном ведомстве, украинские военные сами выбирают, куда стрелять.

Президент России Владимир Путин заявлял, что удары ВСУ по российской территории «близки к агрессии». «Ведь о чем идет речь в данном случае, что те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, и я этого не исключаю», — говорил Путин.