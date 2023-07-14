Адвокат россиянина связал арест яхты с желанием Лондона «казаться крутым»

Лондон задержал яхту Сергея Науменко в марте 2022 года; экс-министр транспорта назвал его «олигархом» и «другом Путина». Россиянин, которого нет в санкционных списках, эти утверждения отверг и подал на британский Минтранс в суд

Великобритания задержала суперъяхту Phi стоимостью £38 млн ($45 млн), принадлежащую российскому бизнесмену Сергею Науменко, чтобы «казаться крутой» и вынудить предпринимателя выступить с критикой в адрес российских властей, считает его адвокат Найджел Гиффин.

При этом британские власти не задумываются о том, как эта критика скажется на самом Науменко и его бизнесе, заявил адвокат. «Нельзя оправдать непропорциональные действия против отдельных лиц желанием показаться крутыми», — сказал Гиффин (цитата по Bloomberg).

58-метровое судно было задержано в порту Канэри-Уорф в Лондоне в марте 2022 года; Грант Шаппс, который тогда занимал должности главы Минтранса Британии, заявил, что это сделано в рамках мер «против тех, кто хочет извлечь выгоду из связей с режимом Путина»: яхту конфисковали, когда власти европейских стран и США начали замораживать российские активы из-за начала военных действий на Украине.

Шаппс назвал владельца судна «олигархом» и «другом» президента России. Науменко эти утверждения отверг, обвинил Шаппса в клевете и пригрозил министру судом, передавала The Times в августе. Капитан Phi сообщил Bloomberg, что Науменко никогда не встречался с президентом России. Агентство отмечает, что бизнесмен является застройщиком и импортером продуктов питания, он не включен в санкционные списки. При этом власти Британии обосновывают задержание тем, что Науменко «связан с Россией».

В мае 2023 года Науменко подал в лондонский суд на британский Минтранс с требованием снять ограничения и возместить ущерб.

Financial Times писала, что суперъяхта принадлежит основателю оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» Виталию Кочеткову, а номинально числится за Сергеем Науменко. Суд Лондона также назвал Науменко бенефициарным владельцем Phi.