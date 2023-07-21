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Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область группы из Украины

Кадыров: группа из Украины проникла в Белгородскую область и напала на машину Минобороны
Сюжет
Военная операция на Украине
Группа из Украины напала на машину Минобороны, перевозившую продукты питания для российских военнослужащих, в Белгородской области, сообщил Кадыров
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Белгородскую область проникла «небольшая группа отморозков» из Украины и напала на машину Минобороны России, перевозившую продукты питания для российских военнослужащих. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, это произошло несколько дней назад. Спецтранспорт российского оборонного ведомства сопровождали двое военных, у которых не было при себе никакого вооружения, кроме личного табельного.

«На двоих солдат террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область», — написал Кадыров.

Однако, по его словам, «группа из Украины» поспешно покинула территорию России, как только стало известно, что за ними выдвинулась погоня.

Материал дополняется

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Рамзан Кадыров Белгородская область Украина Минобороны
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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