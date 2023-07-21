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Минобороны заявило об ударе с моря по местам подготовки атак на Россию
Минобороны: российские вооруженные силы нанесли удар с моря по объектам на Украине
Российские вооруженные силы ночью нанесли удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против Росии с применением ударных беспилотников, сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, цель достигнута, все назначенные объекты поражены.
Удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности морского базирования», говорится в сообщении.
О каких именно объектах идет речь, Минобороны не уточнило. Предыдущие три дня ведомство сообщало о «высокоточных» ударах по объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотных надводных аппаратов, в районе Одессы и расположенного рядом города Ильичевск (современное название — Черноморск).
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