Минобороны: российские вооруженные силы нанесли удар с моря по объектам на Украине

Минобороны заявило об ударе с моря по местам подготовки атак на Россию

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские вооруженные силы ночью нанесли удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против Росии с применением ударных беспилотников, сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, цель достигнута, все назначенные объекты поражены.

Удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности морского базирования», говорится в сообщении.

О каких именно объектах идет речь, Минобороны не уточнило. Предыдущие три дня ведомство сообщало о «высокоточных» ударах по объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотных надводных аппаратов, в районе Одессы и расположенного рядом города Ильичевск (современное название — Черноморск).

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