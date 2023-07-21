Что сказал Путин о роли Польши на Украине и контрнаступлении Киева. Видео

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 101,83 (-0,61) Инвестиции, 20 июл, 18:36 Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 90,85 (-0,35) Инвестиции, 20 июл, 18:36
Тело основателя «Службы 77» Игоря Кудрякова нашли в квартире в Москве Общество, 14:57
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 14:57
Севший в Подмосковье дрон улетел в неизвестном направлении Общество, 14:54
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика Финансы, 14:52
Российская теннисистка вышла в полуфинал на дебютном турнире WTA Спорт, 14:46
Аксаков: цифровой рубль создаст конкуренцию Сбербанку Крипто, 14:44
Основателю Group-IB потребовали назначить 18 лет по делу о госизмене Общество, 14:43
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 14:34
Эксперты спрогнозировали динамику курса рубля после повышения ставки ЦБ Инвестиции, 14:33
Замминистра обороны России и Ирана обсудили военное сотрудничество Политика, 14:33
Дочь Тутберидзе дебютирует за сборную Грузии 1 августа на турнире в США Спорт, 14:30
Центробанк анонсировал дополнительные продажи юаней на ₽2,3 млрд в день Финансы, 14:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:25
Минобороны заявило об ударе с моря по местам подготовки атак на Россию Политика, 14:24
Военная операция на Украине ,  
0 

Что сказал Путин о роли Польши на Украине и контрнаступлении Киева. Видео

Появились кадры со словами Путина о роли Польши в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Что сказал Путин о роли Польши на Украине и контрнаступлении Киева. Видео
Video

Власти Польши, Литвы и Украины планируют создать союз для оккупации последней, заявил на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин. По его словам, польские лидеры собираются «под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию», вмешаться в украинский конфликт и «оторвать себе кусок пожирнее».

Также Путин заявил, что в случае агрессии против Белоруссии Россия ответит на это любыми доступными средствами. На заседании Совбеза российский лидер назвал безрезультатным украинское контрнаступление, а действия командования специальной военной операцией — профессиональными. Что сказал Путин — в полном видео выступления.

Теги
Владимир Путин Польша Украина Россия контрнаступление
Материалы по теме
Путин пообещал ответ «всеми средствами» на агрессию против Белоруссии
Политика
Путин заявил о постепенном «отрезвлении» граждан Украины
Политика
Путин рассказал о подарке Сталина Польше и ее планах на Западную Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter