Появились кадры со словами Путина о роли Польши в конфликте на Украине

Что сказал Путин о роли Польши на Украине и контрнаступлении Киева. Видео

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Власти Польши, Литвы и Украины планируют создать союз для оккупации последней, заявил на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин. По его словам, польские лидеры собираются «под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию», вмешаться в украинский конфликт и «оторвать себе кусок пожирнее».

Также Путин заявил, что в случае агрессии против Белоруссии Россия ответит на это любыми доступными средствами. На заседании Совбеза российский лидер назвал безрезультатным украинское контрнаступление, а действия командования специальной военной операцией — профессиональными. Что сказал Путин — в полном видео выступления.