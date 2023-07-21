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Картаполов оценил идею продлить срок службы в армии до двух лет

Картаполов: продлевать срок службы в армии с года до двух лет нет необходимости
Продлевать продолжительность службы и «держать человека в армии еще год» нет смысла, считает Картаполов. Молодые люди могут освоить воинские специальности за полгода, еще столько же нужно, чтобы «на практике отработать навыки»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В продлении срока службы в армии нет никакой необходимости, заявил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, передает корреспондент РБК.

«Нет смысла увеличивать срок службы в армии до двух лет. Сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — сказал он журналистам.

По словам парламентария, боевая подготовка в войсках имеет полугодовой цикл, в летнем периоде обучения добавляются только «крупные учения, которые проводят в каждом округе раз в четыре года». «А остальное все практически идентично. То есть зачем человека держать в армии еще год, если он будет все то же самое проходить?» — задался вопросом депутат.

Говоря «зачем держать человека год, если он справляется за полгода», Картаполов отметил, что нужно не только учить специальность, но и «на практике отработать все навыки».

С 2008 года срок службы в армии составляет 12 месяцев. Осенью 2022 года на фоне частичной мобилизации и осеннего призыва в России звучали предложения увеличить его до двух лет. С такой инициативой выступил, в частности, сенатор Владимир Джабаров, заявив, что за год призывника сложно всему обучить. Идею поддержал депутат Госдумы Михаил Шеремет, а председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил о запланированных консультациях по этому вопросу.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после этого заявил, что обсудить вопрос нужно, но усомнился в том, что увеличение срока службы поспособствует повышению боеспособности армии.

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В декабре военный комиссар Дмитровского городского округа подполковник Михаил Фотин, сославшись на «официальную информацию» от военного комиссара Московской области, заявил о планах повысить продолжительность срочной службы с 2023 года. В Минобороны эти данные опровергли. Военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов сослался на ст. 38 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», где закреплены сроки, и сообщил, что менять их не будут.

В Кремле осенью 2022 года заявляли, что эта тема не обсуждалась, отметив, что «здесь главное — это мнение Министерства обороны».

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Картаполов срочная служба армия России
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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