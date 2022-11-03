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Клишас усомнился в пользе двух лет срочной службы для армии

Сенатор Клишас усомнился в пользе двух лет срочной службы для армии
Увеличение срока службы по призыву до двух лет вряд ли значительно повысит боеспособность армии — для этого в ней должны служить контрактники, но последнее слово в этом вопросе за Минобороны, считает сенатор
Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил сомнение, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Однако решение, по его мнению, должны принимать военные.

«Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

При этом Клишас отметил, что консультации в парламенте нужны, «все должны высказать свои позиции и в первую очередь военные». «Принимать решение военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения», — резюмировал он.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РБК, что в нижней палате парламента это предложение не рассматривается. «В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить, перед тем как принимать определенные решения», — сказал он.

С инициативой увеличить срок службы до двух лет в середине октября выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, такой подход эффективнее, поскольку за год призывника сложно всему обучить. Такое же мнение в начале ноября высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, заявив, что «нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата». Он также добавил, что увеличение срока службы позволит быстро повысить боеготовность армии.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что по этой инициативе запланированы консультации в верхней палате. По его словам, такая идея, вероятно, будет поддержана. «Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок [срочной] службы», — сказал Бондарев. Сенатор также отметил, что освоить за год поступающую в Вооруженные силы новую военную технику невозможно.

В Кремле сообщили, что заявлений об увеличении срока службы в армии с одного до двух лет от Минобороны не было, а именно последнему принадлежит решающий голос в этом вопросе.

«Здесь никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь решающий голос за Министерством обороны. Все зависит от позиции Министерства обороны, от запросов министерства, от его рекомендаций. Каких-то заявлений от Министерства обороны на этот счет мы не слышали», — добавил представитель Кремля.

Срок службы в армии по призыву был сокращен с двух лет до одного года указом президента Владимир Путина. Этот указ вступил в силу с 1 января 2008 года.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Андрей Клишас Армия призыв
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