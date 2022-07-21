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Пушилин заявил о нужде в строителях и поручил установить отношения с КНДР

Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

В КНДР имеются кадры, необходимые для восстановления Донбасса, поэтому ДНР нужно установить с Северной Кореей дипломатические отношения, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

«Что касается восстановления, что касается поддержки, помощи в строительстве, у нас есть определенные устремления, мы знаем, что нам точно нужны будут кадры, нам точно нужны будут строители, в КНДР есть такие квалификации, поэтому в этом отношении мы будем двигаться», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

КНДР признала независимость ДНР и ЛНР в середине июля. Посольство КНДР передало соответствующую ноту российскому МИДу. Ранее в МИД ДНР заявили, что стороны также договорились «о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений».

Россия признала ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины 22 февраля. Запад на это решение отреагировал новыми санкциями. Украина независимость республик Донбасса не признает и считает эти территории оккупированными.

Кроме КНДР и России независимость двух республик Донбасса признала Сирия. После признания ДНР и ЛНР Дамаском Киев разорвал с ней дипломатические отношения. Позже Украина разорвала отношения и с Пхеньяном.

Теги
ДНР КНДР восстановление Донбасса дипотношения Денис Пушилин
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