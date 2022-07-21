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В МИДе выразили надежду на скорое достижение договоренности по зерну

Переговоры по зерну продолжаются в видеоформате и идут «достаточно динамично», сообщили в МИДе. Параллельно с диалогом по украинскому зерну Россия ведет разговор по российскому зерну с ООН
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Переговоры по ситуации с вывозом украинского зерна продолжаются в видеоформате, Россия надеется достичь договоренностей в ближайшее время, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

По его словам, переговоры идут «достаточно динамично, стороны конструктивно участвуют в них». «Поэтому надеемся, что в ближайшее время удастся договориться», — отметил Руденко (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, параллельно с диалогом по украинскому зерну Россия ведет разговор по российскому зерну с ООН.

Россия предложила ООН включить пункт о российском зерне в договоренности
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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

На прошлой неделе делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры по зерну в Стамбуле и договорились создать в этом городе координационный центр. Москва также представила свои предложения, которые, как сообщили в Минобороны, участники встречи в целом поддержали. Вопрос экспорта украинского зерна также поднимался на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране 19 июля.

Следующая встреча четырех делегаций по зерну намечена на эту неделю, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. По словам Эрдогана, Анкара рассчитывает, что на ней будет подписан итоговый меморандум.

По словам народного депутата, члена украинской делегации на переговорах с Россией Рустема Умерова, украинское зерно планируется вывозить из трех портов: Одессы, Южного и Черноморска. За правилами безопасности перевозок будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН, российские суда в акваторию Украины пускать не планируется, сообщил он. Суда также будут проверять, чтобы на них не было военных грузов.

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Россия также настаивает, чтобы в меморандум включили пункт о российском зерне. «Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно: мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты», — отметил Путин.

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зерно Украина соглашение МИД Военная операция на Украине
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