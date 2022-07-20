Россия предложила ООН включить пункт о российском зерне в договоренности

Россия предлагала обозначить пункт о российском зерне, однако украинская делегация «категорически отказалась», а представители ООН «стыдливо промолчали», утверждает Сергей Лавров

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу сигнал о необходимости включить пункт о российском зерне в стамбульские договоренности. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT и «РИА Новости».

По его словам, сторонам удалось договориться о базовых принципах, в соответствии с которыми будет ввозиться зерно из Украины. Однако когда российская делегация предложила обозначить «вторую часть пакета», украинская делегация «категорически отказалась», а представители ООН «стыдливо промолчали», добавил Лавров.

«Мы вчера послали сигнал господину генеральному секретарю [ООН] и сказали, как же так, это же твоя инициатива, ну вот, давайте сейчас с украинским решим, а потом с российским», — указал министр.

Встреча в Стамбуле прошла 13 июля, в ней участвовали представители России, Украины, Турции и ООН. Москва передала свои предложения по урегулированию ситуации с поставками зерна. Как заявили в российском Минобороны, стороны в целом их поддержали.

Тема экспорта зерна была затронута и на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин поблагодарил его за посредничество в переговорах по вывозу зерна через Черное море. Эрдоган назвал российскую позицию по этому вопросу «положительной и конструктивной».

Российский президент подчеркнул, что Москва будет содействовать вывозу украинского зерна, однако при этом должны быть сняты все запреты на экспорт российского зерна.

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Позднее Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций России, Украины, Турции и ООН уже на этой неделе.

Страны Запада и Украина обвиняют Россию в препятствовании вывозу скопившегося в украинских портах зерна. Москва обвинения отвергает, утверждая, что поставки блокируются по вине Киева, который заминировал порты.

В конце июня Путин предлагал варианты вывоза зерна «через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря». Однако он подчеркнул, что для этого нужно снять санкции с Минска.