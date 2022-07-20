Эрдоган заявил о планах подписать меморандум по зерну на этой неделе

Власти Турции ожидают подписание документа по украинскому зерну на этой неделе, заявил Эрдоган. Накануне он провел переговоры с Путиным в Тегеране

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Анкара рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций России, Украины, Турции и ООН на этой неделе, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Ирана, передает Habertürk.

Эрдоган напомнил, что Турция выступает посредником в урегулировании ситуации с вывозом украинского зерна и «давно работает» над решением проблемы. В частности, как отметил турецкий президент, он «неоднократно обсуждал этот вопрос» с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, также поддерживались контакты по линии министерств обороны стран.

«В итоге на состоявшемся на прошлой неделе в Стамбуле техническом совещании была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст. Надеемся, что план начнет работать в ближайшие дни», — сказал Эрдоган.

На прошлой неделе делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры в Стамбуле. Стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле. Москва также представила свои предложения по урегулированию ситуации с зерном. По информации Минобороны России, участники встречи в основном их поддержали и работа над итоговым документом под названием «Черноморская инициатива» будет завершена в ближайшее время.

Новый раунд переговоров запланирован на эту неделю, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Официально детали проекта будущего меморандума не сообщались, однако источники Wall Street Journal говорили, что Турция будет проверять прибывающие в порт пустые суда, чтобы на них не поставляли оружие, а вывозить зерно планируется под конвоем украинского флота.

Ситуацию с вывозом украинского зерна Путин и Эрдоган также обсудили накануне, 19 июля, во время переговоров в Тегеране. По словам российского президента, «не все вопросы еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо».