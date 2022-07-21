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Война санкций ,  
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ЕС смягчил ограничения против российской авиации

Страны ЕС смогут предоставлять России товары и услуги в этой области, но лишь до той степени, до которой этого требуют стандарты ИКАО. Кроме того, смягчены ограничения на транзакции с Москвой при торговле сельхозпродукцией
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций смягчил запрет на поставки товаров и оказание услуг для российской авиационной отрасли, сообщил Совет ЕС.

Так, техническая поддержка в этой области будет разрешена «в той мере, в которой это необходимо, чтобы обеспечить работу ИКАО по разработке технических стандартов».

В свою очередь, запрет на транзакции с российскими бюджетными структурами будет скорректирован, «чтобы предоставить доступ к правосудию». Кроме того, Брюссель разрешил вести дела с некоторыми российскими государственными учреждениями, если речь идет о поставках сельскохозяйственной продукции или транспортировке нефти в третьи страны. Так ЕС надеется «избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире».

«Ни одна из мер, принятых сегодня или прежде по причине действий России по дестабилизации ситуации на Украине никак не касаются торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, включая пшеницу и удобрения, между Россией и третьими странами», — подчеркивается в заявлении Совета ЕС. Кроме того, санкции не мешают третьим странам и их гражданам покупать у Москвы лекарства и медицинские изделия.

Евросоюз также расширит список индивидуальных санкций. Кроме того, после вступления в силу нового пакета подпавшие под ограничения россияне должны будут отчитываться о своих активах, «чтобы облегчить их заморозку на территории ЕС».

Страны ЕС согласовали новые санкции против России
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Расширенный список физических и юридических лиц будет опубликован позднее в журнале ЕС. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию, что в черный список юрлиц попадут мотоклуб «Ночные волки» и Сбербанк. Источник агентства Reuters пояснял, что эта мера ужесточит уже введенные против банка санкции, приведет к заморозке его активов и запретит транзакции с ним, кроме связанных с торговлей продовольствием и удобрениями.

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Эмбарго на российское золото, которое страны Евросоюза согласовали в составе седьмого пакета, включает и запрет на импорт ювелирных изделий, отметили в Совете ЕС. Ранее Politico писала, что украшения исключат из санкций.

Представитель крупнейшего российского производителя золота «Полюс» отказался от комментариев. РБК направил запрос представителю АЛРОСА.

Новый набор мер страны Евросоюза окончательно согласовали 21 июля. Они вступят в силу с момента публикации подробных списков.

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