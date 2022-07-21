ЕС смягчил ограничения против российской авиации

Страны ЕС смогут предоставлять России товары и услуги в этой области, но лишь до той степени, до которой этого требуют стандарты ИКАО. Кроме того, смягчены ограничения на транзакции с Москвой при торговле сельхозпродукцией

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций смягчил запрет на поставки товаров и оказание услуг для российской авиационной отрасли, сообщил Совет ЕС.

Так, техническая поддержка в этой области будет разрешена «в той мере, в которой это необходимо, чтобы обеспечить работу ИКАО по разработке технических стандартов».

В свою очередь, запрет на транзакции с российскими бюджетными структурами будет скорректирован, «чтобы предоставить доступ к правосудию». Кроме того, Брюссель разрешил вести дела с некоторыми российскими государственными учреждениями, если речь идет о поставках сельскохозяйственной продукции или транспортировке нефти в третьи страны. Так ЕС надеется «избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире».

«Ни одна из мер, принятых сегодня или прежде по причине действий России по дестабилизации ситуации на Украине никак не касаются торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, включая пшеницу и удобрения, между Россией и третьими странами», — подчеркивается в заявлении Совета ЕС. Кроме того, санкции не мешают третьим странам и их гражданам покупать у Москвы лекарства и медицинские изделия.

Евросоюз также расширит список индивидуальных санкций. Кроме того, после вступления в силу нового пакета подпавшие под ограничения россияне должны будут отчитываться о своих активах, «чтобы облегчить их заморозку на территории ЕС».

Расширенный список физических и юридических лиц будет опубликован позднее в журнале ЕС. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию, что в черный список юрлиц попадут мотоклуб «Ночные волки» и Сбербанк. Источник агентства Reuters пояснял, что эта мера ужесточит уже введенные против банка санкции, приведет к заморозке его активов и запретит транзакции с ним, кроме связанных с торговлей продовольствием и удобрениями.

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