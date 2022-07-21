Кремль понадеялся на «более взвешенную риторику» нового премьера Британии

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В Кремле рассчитывают, что будущий премьер-министр Великобритании будет использовать более взвешенную и сбалансированную риторику по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны», — ответил он на вопрос о том, следят ли в Кремле за выборами премьера. Также Пескова спросили, с кем из двоих оставшихся претендентов на пост было проще и интереснее работать прежде.

Пресс-секретарь добавил, что считает выборы премьер-министра внутренним делом Великобритании.

Выборы нового главы правительства в Великобритании начались после того, как бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля на фоне скандалов и увольнений чиновников своего кабинета. Он продолжает исполнять обязанности, пока партия не выберет себе нового лидера.

Изначально на пост главы правительства и лидера Консервативной партии претендовали 11 кандидатов, в основном бывших членов кабмина Джонсона. Сейчас их осталось два: это экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Элизабет Трасс. По итогам последнего (пятого) раунда голосования Сунак сохранил лидерство — он набрал 137 голосов, а Трасс — 113.

Трасс критиковала российские власти еще когда возглавила МИД. 17 июля, после выдвижения своей кандидатуры на пост премьера, она говорила, что при избрании хочет «осадить» и «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила Трасс, что у нее «осаждалка с вызывалкой не выросли».

Читайте на РБК Pro Pro «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс Статьи Pro «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть Прогнозы Pro Стоит ли российским продавцам сегодня начинать торговать на Amazon Стоит ли российским продавцам сегодня начинать торговать на Amazon Инструкции Pro Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Прогнозы Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными Статьи Pro Как правильно воспитывать детей: отвечают Маск, Безос, Гейтс, Брэнсон Как правильно воспитывать детей: отвечают Маск, Безос, Гейтс, Брэнсон Статьи Pro Перезагрузка для трудоголика: четыре правила здорового отпуска Перезагрузка для трудоголика: четыре правила здорового отпуска Статьи

Ранее Трасс говорила, что хочет «продолжить вести вперед свободный мир, противостоя Путину». Она также обещала «гарантировать» Украине победу. Великобритании необходим премьер, способный провести «курс, направленный как на поражение Путина» в этой стране, подчеркивала она. Захарова в ответ на слова Трасс назвала ее «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой».