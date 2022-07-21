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Кремль понадеялся на «более взвешенную риторику» нового премьера Британии

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В Кремле рассчитывают, что будущий премьер-министр Великобритании будет использовать более взвешенную и сбалансированную риторику по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны», — ответил он на вопрос о том, следят ли в Кремле за выборами премьера. Также Пескова спросили, с кем из двоих оставшихся претендентов на пост было проще и интереснее работать прежде.

Захарова после слов о Путине заявила, что у Трасс «осаждалка не выросла»
Политика
Лиз Трасс

Пресс-секретарь добавил, что считает выборы премьер-министра внутренним делом Великобритании.

Выборы нового главы правительства в Великобритании начались после того, как бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля на фоне скандалов и увольнений чиновников своего кабинета. Он продолжает исполнять обязанности, пока партия не выберет себе нового лидера.

Изначально на пост главы правительства и лидера Консервативной партии претендовали 11 кандидатов, в основном бывших членов кабмина Джонсона. Сейчас их осталось два: это экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Элизабет Трасс. По итогам последнего (пятого) раунда голосования Сунак сохранил лидерство — он набрал 137 голосов, а Трасс — 113.

Трасс критиковала российские власти еще когда возглавила МИД. 17 июля, после выдвижения своей кандидатуры на пост премьера, она говорила, что при избрании хочет «осадить» и «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила Трасс, что у нее «осаждалка с вызывалкой не выросли».

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Ранее Трасс говорила, что хочет «продолжить вести вперед свободный мир, противостоя Путину». Она также обещала «гарантировать» Украине победу. Великобритании необходим премьер, способный провести «курс, направленный как на поражение Путина» в этой стране, подчеркивала она. Захарова в ответ на слова Трасс назвала ее «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой».

Теги
Дмитрий Песков Великобритания премьер-министр
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