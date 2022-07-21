Кремль понадеялся на «более взвешенную риторику» нового премьера Британии
В Кремле рассчитывают, что будущий премьер-министр Великобритании будет использовать более взвешенную и сбалансированную риторику по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны», — ответил он на вопрос о том, следят ли в Кремле за выборами премьера. Также Пескова спросили, с кем из двоих оставшихся претендентов на пост было проще и интереснее работать прежде.
Пресс-секретарь добавил, что считает выборы премьер-министра внутренним делом Великобритании.
Выборы нового главы правительства в Великобритании начались после того, как бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля на фоне скандалов и увольнений чиновников своего кабинета. Он продолжает исполнять обязанности, пока партия не выберет себе нового лидера.
Изначально на пост главы правительства и лидера Консервативной партии претендовали 11 кандидатов, в основном бывших членов кабмина Джонсона. Сейчас их осталось два: это экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Элизабет Трасс. По итогам последнего (пятого) раунда голосования Сунак сохранил лидерство — он набрал 137 голосов, а Трасс — 113.
Трасс критиковала российские власти еще когда возглавила МИД. 17 июля, после выдвижения своей кандидатуры на пост премьера, она говорила, что при избрании хочет «осадить» и «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила Трасс, что у нее «осаждалка с вызывалкой не выросли».
Ранее Трасс говорила, что хочет «продолжить вести вперед свободный мир, противостоя Путину». Она также обещала «гарантировать» Украине победу. Великобритании необходим премьер, способный провести «курс, направленный как на поражение Путина» в этой стране, подчеркивала она. Захарова в ответ на слова Трасс назвала ее «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой».