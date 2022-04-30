Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Пентагон отверг влияние на позицию Украины в переговорах с Россией Политика, 01:09
«Ангару-1.2» с аппаратом для Минобороны запустили с Плесецка Политика, 01:07
Самолет канцлера ФРГ Шольца облетел Россию через Северный полюс Политика, 00:45
Шаг «Зенита» к чемпионству и выживание «Спартака». Главное о туре РПЛ Спорт, 00:30
Лавров заявил о попытке втянуть Молдавию в НАТО Политика, 00:23
Лавров обвинил Запад в краже российских резервов за рубежом Экономика, 00:03
Кабмин разрешил платить пенсии в рублях россиянам, живущим за границей Общество, 29 апр, 23:59
В Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому Общество, 29 апр, 23:36
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 29 апр, 23:32
Зеленский предложил Европе схему обмена электричества на газ Политика, 29 апр, 23:22
В Раду внесли проект санкций против иерархов РПЦ и патриарха Кирилла Политика, 29 апр, 23:15
Первая ракетка России проиграла в своем первом с января матче Спорт, 29 апр, 22:42
Британский посол вернулась в Киев Политика, 29 апр, 22:37
Лавров назвал условие окончания спецоперации на Украине Политика, 29 апр, 22:32
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров заявил о попытке втянуть Молдавию в НАТО

Молдавию пытаются включить в состав НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их втягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии», — сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли Кишиневу опасаться российской военной операции на Украине.

Он также вновь заявил о том, что Североатлантический альянс нарушил обещания и стал все ближе подходить к границам России. Сейчас НАТО фактически полагает, что ведет войну с Россией, заявил Лавров. «Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, НАТО полагает, что воюет с Россией. Альянс и лидеры Евросоюза», — сказал он.

Лавров заявил о вступлении НАТО в «прокси-войну» с Россией
Политика
Фото:Alexandros Michailidis / Shutterstock

С 1990-х годов Россия добивалась отказа альянса от расширения на восток, российские власти регулярно обвиняли НАТО в попытках включить в свой состав бывшие республики СССР. На фоне сообщений о возможном вторжении России на Украину в декабре прошлого года Москва предложила НАТО юридически закрепить условие о нерасширении на восток, однако альянс указывал, что не будет нарушать свою политику «открытых дверей».

Позже Лавров отмечал, что американские власти пытаются «втянуть» в НАТО Швецию и Финляндию. Руководство стран отрицало возможность вступления в альянс. Однако после начала военных действий на Украине, власти стран начали обсуждать этот вопрос. В середине апреля Финляндия и Швеция задумались о том, чтобы подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели. МИД России предупредил власти стран о последствиях. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что членство в НАТО не укрепит национальную безопасность стран, а поставит их на «натовскую передовую».

Правительство Швеции выступило против референдума о членстве в НАТО
Политика
Анн Линде

Читайте на РБК Pro
Pro
Айти не найти: что ударит по рынку труда сильнее отъезда программистов
Статьи
Pro
Фото: BCG Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям
Статьи
Pro
Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить
Статьи
Pro
Нет времени ждать: три принципа для мобилизации любой команды в кризис
Инструкции
Pro
Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд
Статьи
Pro
Фото: Louis Hansel / Unsplash Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах
Инструкции
Pro
В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины
Статьи

В начале марта премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица говорила, что страна не планирует становиться членом НАТО из-за принципа нейтральности, прописанного в Конституции. Несмотря на внеблоковый статус, страна сотрудничает с НАТО с 1994 года, в Кишиневе работает информационный центр альянса и бюро по связям НАТО.

22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа России по военно-политической работе Рустам Миннекаев заявил, что в ходе операции на Украине Россия может установить контроль над югом Украины, который позволит создать коридор в Приднестровье. На следующий день молдавский МИД выразил обеспокоенность словами неназванного российского чиновника, которые противоречили позиции России о поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдавии.

Материалы к статье
Теги
НАТО Молдавия Сергей Лавров
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Молдавия исключила захват Приднестровья после предложения Киева о помощи
Политика
Президент Молдавии связала взрывы с «силами внутри Приднестровья»
Политика
Минобороны Турции заявило о попытках удержать НАТО вдали от Черного моря
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter