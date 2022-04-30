Лавров заявил о попытке втянуть Молдавию в НАТО

Молдавию пытаются включить в состав НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их втягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии», — сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли Кишиневу опасаться российской военной операции на Украине.

Он также вновь заявил о том, что Североатлантический альянс нарушил обещания и стал все ближе подходить к границам России. Сейчас НАТО фактически полагает, что ведет войну с Россией, заявил Лавров. «Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, НАТО полагает, что воюет с Россией. Альянс и лидеры Евросоюза», — сказал он.

С 1990-х годов Россия добивалась отказа альянса от расширения на восток, российские власти регулярно обвиняли НАТО в попытках включить в свой состав бывшие республики СССР. На фоне сообщений о возможном вторжении России на Украину в декабре прошлого года Москва предложила НАТО юридически закрепить условие о нерасширении на восток, однако альянс указывал, что не будет нарушать свою политику «открытых дверей».

Позже Лавров отмечал, что американские власти пытаются «втянуть» в НАТО Швецию и Финляндию. Руководство стран отрицало возможность вступления в альянс. Однако после начала военных действий на Украине, власти стран начали обсуждать этот вопрос. В середине апреля Финляндия и Швеция задумались о том, чтобы подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели. МИД России предупредил власти стран о последствиях. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что членство в НАТО не укрепит национальную безопасность стран, а поставит их на «натовскую передовую».

Читайте на РБК Pro Pro Айти не найти: что ударит по рынку труда сильнее отъезда программистов Айти не найти: что ударит по рынку труда сильнее отъезда программистов Статьи Pro Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям Статьи Pro Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить Статьи Pro Нет времени ждать: три принципа для мобилизации любой команды в кризис Нет времени ждать: три принципа для мобилизации любой команды в кризис Инструкции Pro Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд Статьи Pro Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах Инструкции Pro В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики Статьи Pro Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины Статьи

В начале марта премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица говорила, что страна не планирует становиться членом НАТО из-за принципа нейтральности, прописанного в Конституции. Несмотря на внеблоковый статус, страна сотрудничает с НАТО с 1994 года, в Кишиневе работает информационный центр альянса и бюро по связям НАТО.

22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа России по военно-политической работе Рустам Миннекаев заявил, что в ходе операции на Украине Россия может установить контроль над югом Украины, который позволит создать коридор в Приднестровье. На следующий день молдавский МИД выразил обеспокоенность словами неназванного российского чиновника, которые противоречили позиции России о поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдавии.