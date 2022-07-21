Песков заявил, что «европейская бюрократия» хуже советской

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 55,83 (-0,62) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 54,85 (-0,59) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Кремль понадеялся на «более взвешенную риторику» нового премьера Британии Политика, 14:18
Цена нефти Brent упала более чем на 5% Инвестиции, 14:16
Перезагрузка для трудоголика: четыре правила здорового отпуска Pro, 14:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:58
В Минздраве ответили на жалобу производителей медтехники о риске дефицита Общество, 13:57
Сокуров рассказал об обещании властей Петербурга о градозащитной комиссии Общество, 13:57
Дефицит и завышенные цены: что происходит на загородном рынке Подмосковья Недвижимость, 13:56
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 13:56
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Актера Сергея Проханова экстренно госпитализировали в Москве Общество, 13:54
Шойгу вручил медали «Золотая звезда» героям операции на Украине Политика, 13:53
Дилер назвал дату начала продаж «упрощенной» Lada Niva Legend Авто, 13:51
Как компании теряют деньги на неумении хранить внутренние документы Pro, 13:44
Футболист «Интернасьонала» подтвердил переход в ЦСКА Спорт, 13:40
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 13:30
Война санкций ,  
0 

Песков заявил, что «европейская бюрократия» хуже советской

Европейская бюрократия объемнее советской и более «тягуча», заявил Песков. По его словам, США в этом плане гораздо прагматичнее: они используют гибкую систему, которая позволяет им изымать санкции, где это им выгодно
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Тягучесть европейской бюрократии не позволяет оперативно вносить изменения в санкционную политику, и Европа мучается от этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Европейская бюрократия, которая по своим объемам превышает объемы советской бюрократии, <...> еще более тягучая. И эта тягучесть системы Евросоюза им не позволяет оперативно вносить какие-то корректировки. Европа мучается от этого, но, к сожалению, это та реальность и тот ход событий, который выбирают сами европейцы», — сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Страны ЕС согласовали новые санкции против России
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

По словам Пескова, США в этом плане действует гораздо прагматичнее. «Они весьма оперативно, используя гибкую систему, вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединенным Штатам», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее 21 июля страны Евросоюза согласовали очередной, седьмой пакет антироссийских санкций. Этот пакет продлит действующие санкций до 2023 года, а также запретит импорт золота российского происхождения. Помимо этого, в санкционный список войдут более 50 граждан и компаний. Среди них, как сообщал EUobserver, — мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Также ЕС заморозит активы Сбербанка.

В Кремле, говоря о новых санкциях, заявили, что никакие, даже самые жесткие ограничительные меры «никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию». По словам Пескова, санкции Евросоюза вредят его собственным интересам и в особенности — его населению.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Jakob Owens / Unsplash Перезагрузка для трудоголика: четыре правила здорового отпуска
Статьи
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Евросоюз санкции бюрократия Дмитрий Песков Кремль
Материалы по теме
Захарова ответила на угрозу США санкциями в случае присоединения регионов
Политика
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций
Политика
В Евросоюзе оценили зависимость России от импорта высоких технологий
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter