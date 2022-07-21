Песков заявил, что «европейская бюрократия» хуже советской

Европейская бюрократия объемнее советской и более «тягуча», заявил Песков. По его словам, США в этом плане гораздо прагматичнее: они используют гибкую систему, которая позволяет им изымать санкции, где это им выгодно

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Тягучесть европейской бюрократии не позволяет оперативно вносить изменения в санкционную политику, и Европа мучается от этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Европейская бюрократия, которая по своим объемам превышает объемы советской бюрократии, <...> еще более тягучая. И эта тягучесть системы Евросоюза им не позволяет оперативно вносить какие-то корректировки. Европа мучается от этого, но, к сожалению, это та реальность и тот ход событий, который выбирают сами европейцы», — сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пескова, США в этом плане действует гораздо прагматичнее. «Они весьма оперативно, используя гибкую систему, вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединенным Штатам», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее 21 июля страны Евросоюза согласовали очередной, седьмой пакет антироссийских санкций. Этот пакет продлит действующие санкций до 2023 года, а также запретит импорт золота российского происхождения. Помимо этого, в санкционный список войдут более 50 граждан и компаний. Среди них, как сообщал EUobserver, — мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Также ЕС заморозит активы Сбербанка.

В Кремле, говоря о новых санкциях, заявили, что никакие, даже самые жесткие ограничительные меры «никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию». По словам Пескова, санкции Евросоюза вредят его собственным интересам и в особенности — его населению.