Медведев перечислил, в чем Россия не виновата

На следующий день после публикации с перечислением реальных и ироничных обвинений Запада в адрес России замглавы Совбеза Дмитрий Медведев перечислил события, в которых «Россия не виновата». Часть пунктов этих списков совпадают

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram список под заголовком «ИХ ГРЕХИ», пояснив с скобках, что это события, в которых «Россия не виновата».

По мнению замглавы Совбеза, «вины» России нет:

в том, что «европейских дурачков цинично развели американцы», так как именно на Европу падут наиболее болезненные последствия «санкционного удара по населению стран ЕС»;

в том, что европейцы «будут люто мерзнуть в своих домах» зимой;

в том, что в Европе и США самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия, а также в том, что американские и европейские компании потеряли свои вложения в экономику России;

в том, что американцы избрали своим президентом «странного дедушку с деменцией», который, забыв про свои обязанности, «любит другую страну куда больше своей»;

в том, что руководство стран ЕС «окончательно утратило связь с реальностью» и заставляет «несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз»;

в том, что «политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах», так как рассчитывают на новые военные заказы и «распил» денежных потоков;

в том, что НАТО продолжает «вопреки логике и здравому смыслу» приближаться к границам России;

в том, что после переворота 2014 года Украина «потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада», поверив, что НАТО обеспечит ее безопасность;

в том, что в результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира, а «украинских преступников» будут судить «за злодеяния, совершенные против народа Украины и России».

Днем ранее Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram другой список — с заголовком «НАШИ ГРЕХИ», уточнив, что это пункты, по которым звучали обвинения в адрес России со стороны западных стран. В списке встречаются как обвинения, которые действительно звучали в адрес России от руководства западных стран, так и ироничные.



В частности, он писал, что Россия «виновата» в росте цен на бензин в США и на продукты питания — «во всех магазинах на всех континентах», в том, что спровоцировала антироссийские санкции, «которые ударили по беззащитным европейским компаниям», а также в том, что президент США Джо Байден «периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера».

Потребительские цены в США по итогам июня выросли в годовом исчислении на 9,1% против ожиданий экспертов на уровне 8,8%, при этом базовая инфляция (рост цен на товары и услуги за исключением продуктов и энергоносителей) составила 5,9%, сообщило Министерство труда США 17 июля. При этом еще в январе 2022 года годовая инфляция в США по итогам декабря предыдущего года достигала 7% — максимума за предыдущие 40 лет.

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Президент США Джо Байден, комментируя рост цен в июне, говорил, что американцы теперь вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания.

Президент Владимир Путин в ответ на заявление об ответственности Москвы за рекордную инфляцию сказал, что Россия здесь «ни при чем», так как рост цен в ЕС и США — результат «системных ошибо» в экономической политике западных стран.

Что касается ситуации с продовольствием, то, по мнению главы государства, западные страны «сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут, на кого бы свалить» ответственность, и Россия — самый удобный кандидат.