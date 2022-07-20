Медведев перечислил «наши грехи»

В списке встречаются как обвинения, которые действительно звучали в адрес России от руководства западных стран, так и ироничные

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegrame список того, «в чем виновата Россия», озаглавив его «НАШИ ГРЕХИ».

Из поста следует, что Россия виновата:

в росте цен на бензин в США и на продукты питания — «во всех магазинах на всех континентах»;

в жаре на европейских курортах;

в провоцировании введения антироссийских санкций, «которые ударили по беззащитным европейским компаниям»;

в том, что президент США Джо Байден «периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера»;

в том, что в США можно голосовать по почте;

в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой»;

«в отставках европейских лидеров с момента аррогантного создания Петром I Российской империи всем назло»;

в манипулировании общественным мнением с помощью произведений российской литературы и музыки, «которые некритично потребляют доверчивые европейцы»;

в убийстве Гая Юлия Цезаря «бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей»;

в «ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара» по Земле, который привел к исчезновению динозавров.

Медведев завершил запись словами: «Список открытый. Пополняется».

После начала российской военной операции на Украине власти западных стран обвиняли Москву в возможном продовольственном кризисе из-за блокирования поставок зерна с территории Украины, росте цен на электричество и продукты в мире на фоне удорожания нефти и ограничения поставок газа в Европу, а также военных преступлениях в ходе боевых действий. Российские власти все эти обвинения отвергали, заявляя, что продовольственный кризис — результат ошибок Запада, а в трудностях западных стран виновато их руководство, которое ввело против Москвы санкции.

Президент Владимир Путин в ответ на заявления Запада об ответственности Москвы за рекордную инфляцию сказал, что Россия здесь «ни при чем». Что касается ситуации с продовольствием, то, по мнению главы государства, западные страны «сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут, на кого бы свалить» ответственность, и Россия — самый удобный кандидат.