Политика , 21 июл, 06:36
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Лондон заподозрил Москву в попытках повлиять на референдум по Шотландии
Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности считает, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума по вопросу о независимости Шотландии в 2014 году. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на доклад парламентариев, который будет опубликован во вторник, 21 июля.
В 50-страничном документе, выдержки из которого приводит газета, говорится о «заслуживающем доверия комментарии из открытых источников», согласно которому Россия попыталась вмешаться в голосование. Эта попытка названа в докладе «первым постсоветским вмешательство в западные демократические выборы».
Вместе с тем, пишет издание, в отчете говорится, что прямых доказательств влияния России на референдум по Brexit в 2016 году нет.
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