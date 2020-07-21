Лондон заподозрил Москву в попытках повлиять на референдум по Шотландии

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Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности считает, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума по вопросу о независимости Шотландии в 2014 году. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на доклад парламентариев, который будет опубликован во вторник, 21 июля.

В 50-страничном документе, выдержки из которого приводит газета, говорится о «заслуживающем доверия комментарии из открытых источников», согласно которому Россия попыталась вмешаться в голосование. Эта попытка названа в докладе «первым постсоветским вмешательство в западные демократические выборы».

Вместе с тем, пишет издание, в отчете говорится, что прямых доказательств влияния России на референдум по Brexit в 2016 году нет.

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