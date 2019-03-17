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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Автора компромата на Трампа уличили в использовании недостоверных данных
Кристофер Стил, который подготовил досье, где впервые было заявлено о связях членов предвыборного штаба Трампа с российскими спецслужбами, при составлении документа пользовался недостоверной информацией, узнали Fox News и CNN
Кристофер Стил (Фото: Victoria Jones / AP)

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, который является автором так называемого досье с компроматом на президента США Дональда Трампа, признался в том, что во время подготовки этого материала пользовался недостоверными данными. Об этом со ссылкой на недавно ставший доступным общественности фрагмент показаний Стила на одном из судебных заседаний сообщают телеканалы Fox News и CNN.

Подобное заявление Стил, по их данным, сделал в прошлом году во время судебного разбирательства по делу российского предпринимателя Алексея Губарева. Последний утверждал, что после того, как досье на Трампа опубликовало издание BuzzFeed, его компании Webzilla и XBT Holdings «оказались опорочены Стилом» (обе упоминались в досье).

Последний же, отвечая в суде на вопрос о том, как он проверял тезисы, которые касались компаний Губарева, и нашел ли он «что-либо значимое в отношении Webzilla», согласно стенограмме, утверждал, что в основе его утверждений — «статья, опубликованная 28 июля 2009 года на эту тему CNN iReport». На вопрос, знает ли он, что такое CNN iReport, Стил ответил: «Нет», — заметив, что думал, материалы на этом сайте имеют «какой-то статус [телеканала] CNN». «Хотя это может быть независимое лицо», — предполагал бывший агент британской разведки.

По информации самого телеканала, CNN iReport был отдельной гражданской инициативой журналистики редакционной службы новостей CNN, которая позволила простым пользователям добавлять на сайт проекта свои материалы, фотографии или видео. Сейчас этот портал уже не активен, отмечает Fox News, подчеркивая при этом, что, на сохранившихся в интернете архивных копиях этого сайта указывается: портал «создан пользователями» и перед публикацией их статьи и другие материалы не редактируются и не проверяются.

Политика
Суд отклонил иск российского бизнесмена к Buzzfeed из-за досье о Трампе

«Вы понимаете, что они [команда CNN iReport] не имеют никакого отношения к каким-либо корреспондентам CNN?» — спрашивал Стила прокурор в июне прошлого года. «Нет», — отвечал на это Стил, согласно стенограмме (цитата по CNN). ​

Иск по поводу упоминаний в досье Трампа в 2017 году Губарев также подавал к BuzzFeed. Издание после этого извинилось перед российским бизнесменом и удалило из материала упоминания его имени и названий его компаний. В неподтвержденном досье Стила, как поясняла позже The Wall Street Journal, говорилось, что Губарев был завербован российскими спецслужбами в рамках хакерской кампании против США. Однако найти подтверждения этой информации BuzzFeed впоследствии не удалось.

Досье Стила издание опубликовало в январе 2017 года. В нем сообщалось о наличии связей между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами. По данным сторонников нынешнего американского лидера, это досье было изготовлено по заказу демократов.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, компромат
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