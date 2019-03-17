Автора компромата на Трампа уличили в использовании недостоверных данных

Кристофер Стил, который подготовил досье, где впервые было заявлено о связях членов предвыборного штаба Трампа с российскими спецслужбами, при составлении документа пользовался недостоверной информацией, узнали Fox News и CNN

Кристофер Стил (Фото: Victoria Jones / AP)

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, который является автором так называемого досье с компроматом на президента США Дональда Трампа, признался в том, что во время подготовки этого материала пользовался недостоверными данными. Об этом со ссылкой на недавно ставший доступным общественности фрагмент показаний Стила на одном из судебных заседаний сообщают телеканалы Fox News и CNN.

Подобное заявление Стил, по их данным, сделал в прошлом году во время судебного разбирательства по делу российского предпринимателя Алексея Губарева. Последний утверждал, что после того, как досье на Трампа опубликовало издание BuzzFeed, его компании Webzilla и XBT Holdings «оказались опорочены Стилом» (обе упоминались в досье).

Последний же, отвечая в суде на вопрос о том, как он проверял тезисы, которые касались компаний Губарева, и нашел ли он «что-либо значимое в отношении Webzilla», согласно стенограмме, утверждал, что в основе его утверждений — «статья, опубликованная 28 июля 2009 года на эту тему CNN iReport». На вопрос, знает ли он, что такое CNN iReport, Стил ответил: «Нет», — заметив, что думал, материалы на этом сайте имеют «какой-то статус [телеканала] CNN». «Хотя это может быть независимое лицо», — предполагал бывший агент британской разведки.

По информации самого телеканала, CNN iReport был отдельной гражданской инициативой журналистики редакционной службы новостей CNN, которая позволила простым пользователям добавлять на сайт проекта свои материалы, фотографии или видео. Сейчас этот портал уже не активен, отмечает Fox News, подчеркивая при этом, что, на сохранившихся в интернете архивных копиях этого сайта указывается: портал «создан пользователями» и перед публикацией их статьи и другие материалы не редактируются и не проверяются.