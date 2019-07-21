Аваков обвинил российские СМИ в пропаганде в пользу партии Медведчука

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил СМИ России и Донбасса в пропаганде перед выборами в Верховную раду. По его словам, в большинстве случаев она велась в пользу партии Виктора Медведчука

Арсен Аваков (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что средства массовой информации России и Донбасса развернули пропаганду в день тишины, который предшествовал дню выборов в Верховную раду. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

«Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в день тишины. Интересно, что это работает в пользу кандидатов «Оппозиционной платформы — За жизнь», — сказал он.

При этом Аваков отметил, что в отличие от президентской кампании во время парламентских выборов не зафиксировали серьезных кибератак. По его словам, ведомство постоянно сотрудничает с канадскими, американскими, британскими и другими европейскими коллегами, а также с компаниями Facebook, Google и Twitter.

В апреле Аваков обвинял Россию в кибератаках во время второго тура президентских выборов на Украине. Он отмечал, что МВД фиксировало рекордное количество ложных сообщений о минировании государственных объектов и атаки на госсистемы.