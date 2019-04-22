Аваков обвинил Россию в кибератаке для «дискредитации выборов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Россию в кибератаках во время второго тура президентских выборов с транице. Об этом он заявил на встрече с представителями иностранных наблюдателей, говорится на сайте министерства внутренних дел.

По его словам, в последние три дня МВД фиксирует рекордное количество ложных сообщений о минирований гособъектов, а также атаки на государственные системы с «VPN с адресами будто в США, Гонконге и Китае, а на самом деле с России».

«Мы рассчитывали на такую ​​ситуацию, учитывая все гибридный арсенал Росии, она использует [его] для дискредитации выборов», — подчеркнул Аваков и отметил, что его ведомству удалось лишить «противника» доступа к системам.​

Действующие власти Украины ранее неоднократно обвиняли Россию в кибератаках на свои системы, в том числе — во время первого тура выбора. В частности, в конце февраля действующий президент Петр Порошенко говорил, что Россия совершает кибератаки на украинский ЦИК.