Kyodo сообщило об отказе России обсуждать передачу Южных Курил Японии

По данным агентства, Москва не будет говорить о передаче двух островов. МИД России заявил, что с Японией не ведутся какие-либо «специализированные переговоры», а обсуждается только заключение мира

Остров Шикотан (Фото: Андрей Шапран / РИА Новости)

Российская сторона отказалась обсуждать возможность передачи Японии двух южнокурильских островов в рамках переговоров о мирном договоре, пишет Kyodo со ссылкой на близкие к переговорному процессу источники.

По данным агентства, одной из причин отказа стали беспокойства Москвы по поводу японско-американского военного альянса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что предметом переговоров с Японией является заключение мира, и «каких-либо иных, специализированных» контактов по этому вопросу с Токио нет: «Предмет наших переговоров по данной теме — это вопрос заключения мирного договора». «Безусловно, у нас есть экономические, культурные, гуманитарные переговоры. Но конкретно по этой теме наши переговоры фокусируются на выработке мирного договора», — пояснила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что подобные переговоры могут идти годами. При этом он отмечал, что речь не идет о том, «передавать или не передавать острова» — задачей переговорщиков является заключение мирного договора. Японские СМИ писали, что премьер-министр Синдзо Абэ может подписать соглашение о мире с Россией только при условии, если Токио перейдут Шикотан и Хабомаи.