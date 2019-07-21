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Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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Зеленский составил портрет будущего украинского премьера
Будущий премьер-министр Украины должен быть человеком без политического прошлого, считает Зеленский. По его словам, также необходимо, чтобы глава кабмина хорошо разбирался в экономике
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, считает президент Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал перед журналистами после голосования на выборах в Верховную раду. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Премьер-министр должен быть абсолютно профессиональным экономистом», — сказал Зеленский. «Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции», — добавил он.

Президент Украины заявил, что он «видит такого человека» и «проводит консультации» по этому вопросу.

Зеленский также заявил, что не видит в будущем правительстве никого из старых политиков. Однако, по его словам, прежде необходимо дождаться завершения выборов в Раду. «Чтобы это были только новые лица, ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалиции... Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент», — сказал он.

Кто займет должность премьера, станет понятно позже, после формирования парламента и коалиционного соглашения, однако очевидно, что это будет человек из «команды Зе», а не какой-то другой партии, говорят собеседники РБК в окружении Зеленского.

«Премьером мы видим технократа, то есть человека без мощного политического опыта, хорошего управленца», — рассуждает глава штаба «Слуги Народа» Александр Корниенко. «Такой смог бы запустить реформы и превратить правительство в эффективный, а не популистский орган, каким оно является сейчас», — продолжает он.

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По словам еще одного собеседника РБК в партии, «нужен такой же безбашенный, как президент, чтобы запустить процесс реформ». «Мы реально буксуем из-за того, что представители старой системы пытаются нас в этой системе держать. Должна быть смелость», — объясняет он.

По словам источника РБК, «опытный бюрократ — не совсем то, что нужно». «Большой опыт в сфере госуправления, напротив, может считаться помехой для того, чтобы человек проводил реформы в экономике и реформу госслужбы. Нужно понимание, как критично, очень быстро проводить изменения в ключевых сферах экономики», — рассказал собеседник в партии «Слуга народа». По его словам, это скорее человек из бизнеса или грантовых общественных организаций, который разбирается в экономических процессах, бюджетообразующих отраслях и устройстве налоговой системы.

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Парламентские выборы на Украине. Что важно знать

21 июля на Украине проходят досрочные выборы в местный парламент.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного с 13 по 17 июля, лидером электоральных предпочтений украинцев является партия «Слуга народа» (49,5%). Также 5% барьер по попаданию в Раду, судя по опросу, проходят «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,5%), «Европейская Солидарность» (7,7%), «Батькивщина» (6,9%) и «Голос» (5,9%). 

Кандидатуру на должность премьер-министра Украины коалиция депутатских фракций Рады предлагает президенту, а тот представляет кандидатуру на голосование всему парламенту.

Авторы: Наталья Демченко, Елизавета Антонова
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Верховная рада Украины
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