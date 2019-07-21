Зеленский составил портрет будущего украинского премьера

Будущий премьер-министр Украины должен быть человеком без политического прошлого, считает Зеленский. По его словам, также необходимо, чтобы глава кабмина хорошо разбирался в экономике

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, считает президент Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал перед журналистами после голосования на выборах в Верховную раду. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Премьер-министр должен быть абсолютно профессиональным экономистом», — сказал Зеленский. «Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции», — добавил он.

Президент Украины заявил, что он «видит такого человека» и «проводит консультации» по этому вопросу.

Зеленский также заявил, что не видит в будущем правительстве никого из старых политиков. Однако, по его словам, прежде необходимо дождаться завершения выборов в Раду. «Чтобы это были только новые лица, ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалиции... Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент», — сказал он.

Кто займет должность премьера, станет понятно позже, после формирования парламента и коалиционного соглашения, однако очевидно, что это будет человек из «команды Зе», а не какой-то другой партии, говорят собеседники РБК в окружении Зеленского.