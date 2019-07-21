Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ

Заблокированы оказались страницы на персидском языке связанных с властями средств массовой информации IRNA, Mehr и Young Journalists Club

Фото: Thomas White / Reuters

Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.

Речь идет о страницах на персидском языке Young Journalists Club, которое относится к государственной телекомпании IRIB, а также Mehr и аккаунте IRNA_1313, который, по данным агентства, принадлежит государственному информагентству IRNA. По состоянию на 6:00 мск, указанные аккаунты оставались недоступными.

Изначально СМИ указывали, что Twitter заблокировал страницы после задержания британского танкера Stena Imporo. Однако позднее «Би-би-си» со ссылкой на источник в компании сообщила, что причиной блокировки стали «скоординированные и целенаправленные притеснения» последователей монотеистической религии бахаи.

Как отмечает телекомпания, их число в Иране составляет около 300 тыс., однако власти не признают эту религию. По данным Human Rights Watch, последователей бахаи притесняют и арестовывают.