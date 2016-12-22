Twitter заблокировал пародийный аккаунт Путина с миллионной аудиторией

Речь идет об аккаунте @putinRF_eng. Администрация соцсети пояснила, что учетная запись не связана с российским президентом. Сам Владимир Путин неоднократно говорил, что у него нет аккаунтов в соцсетях

Фото: PA Images / TASS

Сеть микроблогов Twitter заблокировала аккаунт @putinRF_eng, пародирующий российского президента Владимира Путина. «Мы приостановили действие @putinRF_eng за пародирование на основе достоверных данных, полученных от российских официальных лиц», — говорится в заявлении администрации Twitter, опубликованном в ночь на 29 ноября.

Пресс-секретарь Twitter Ян Планкетт подтвердил Reuters, что заблокированный аккаунт не связан с российским президентом.

Со ссылкой на архивные изображения учетной записи агентство отмечает, что она была создана в ноябре 2012 года, аудитория насчитывает около 1 млн подписчиков. На странице аккаунта размещались в основном официальные ссылки на публичные выступления Путина, добавляет агентство.

По данным на 05:10 мск, аккаунт @putinRF_eng не доступен. При попытке зайти на его страницу появляется надпись «Действие учетной записи приостановлено».

Фото: Скриншот / Twitter

Путин неоднократно говорил, что у него нет аккаунтов ни в одной из социальных сетей. «Социальные сети — это, конечно, важные и современные средства коммуникации, но я их не использую, потому что времени просто нет», — говорил Путин в 2012 году. В 2017 году ситуация не изменилась. Тогда он признался, что

у него «тяжелый рабочий день», который заканчивается «так поздно», что «уже не до Instagram».