Минфин: Украине в 2025 году нужно более $17 млрд для восстановления

В Киеве рассказали, сколько нужно Украине на первоочередные потребности

Украине нужно более $17 млрд на восстановление уже в 2025 году. $7,4 млрд уже покрыто за счет госбюджета и помощи международных партнеров, сообщил Минфин страны

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Для первоочередных потребностей восстановления Украине потребуется $17,3 млрд в 2025 году. Из этой суммы $7,4 млрд уже покрыто за счет госбюджета и помощи международных партнеров, сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

На Global Borrowers & Bond Investors Forum в Лондоне она рассказала о состоянии экономики Украины, бюджетных нуждах в 2026 году и восстановлении страны. Слова Зыкиной опубликовало на сайте ведомство.

«Общий объем потребностей на десятилетний период, по состоянию на конец 2024 года, оценивается почти в $524 млрд. Это примерно в 2,8 раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины на 2024 год», — сказала она и добавила, что в 2025 году рост ВВП страны прогнозируется на уровне 2,7%.

По словам Зыкиной, с начала военной операции России на Украине, февраля 2022 года, Киев получил более $135 млрд. поддержки от международных партнеров.

Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк, ООН и власти страны оценили зимой 2024 года, что восстановление Украины обойдется в $411 млрд по итогам двух лет полномасштабного конфликта. По оценке совместной комиссии, больше всего инвестиций потребовали транспорт (22%), жилье (17%), энергетика (11%).

США и Украина создают совместный инвестиционный фонд по восстановлению Украины в рамках соглашения о полезных ископаемых. Взносы в него будут делать обе страны, а прибыль от его деятельности будет инвестироваться исключительно в Украину, объяснял премьер Денис Шмыгаль.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что руководство Украины рассчитывает на помощь США в восстановлении страны после завершения конфликта с Россией, в то время как американская сторона будет сосредоточена на внутренних делах. Он призвал украинские власти осознать перспективу восстановления государства «с помощью близких им людей, прежде всего белорусов».

Сербский лидер Александр Вучич тоже попросил украинского коллегу Владимира Зеленского разрешить Сербии «возродить» один или два небольших украинских города или один маленький регион.

В апреле Киев предложил также «механизм репараций» со стороны России — специальную пошлину на российские товары на Западе. Глава правительства Украины добавил, что Киев будет выступать за «полную конфискацию» замороженных российских активов. Тогда он напомнил, что страна уже добилась направления ей $50 млрд из прибыли от заблокированных активов.

Россия не раз предупреждала, что конфискация ее активов за рубежом будет расцениваться как воровство.