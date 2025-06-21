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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве рассказали, сколько нужно Украине на первоочередные потребности

Минфин: Украине в 2025 году нужно более $17 млрд для восстановления
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине нужно более $17 млрд на восстановление уже в 2025 году. $7,4 млрд уже покрыто за счет госбюджета и помощи международных партнеров, сообщил Минфин страны
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Для первоочередных потребностей восстановления Украине потребуется $17,3 млрд в 2025 году. Из этой суммы $7,4 млрд уже покрыто за счет госбюджета и помощи международных партнеров, сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

На Global Borrowers & Bond Investors Forum в Лондоне она рассказала о состоянии экономики Украины, бюджетных нуждах в 2026 году и восстановлении страны. Слова Зыкиной опубликовало на сайте ведомство.

«Общий объем потребностей на десятилетний период, по состоянию на конец 2024 года, оценивается почти в $524 млрд. Это примерно в 2,8 раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины на 2024 год», — сказала она и добавила, что в 2025 году рост ВВП страны прогнозируется на уровне 2,7%.

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По словам Зыкиной, с начала военной операции России на Украине, февраля 2022 года, Киев получил более $135 млрд. поддержки от международных партнеров.

Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк, ООН и власти страны оценили зимой 2024 года, что восстановление Украины обойдется в $411 млрд по итогам двух лет полномасштабного конфликта. По оценке совместной комиссии, больше всего инвестиций потребовали транспорт (22%), жилье (17%), энергетика (11%).

США и Украина создают совместный инвестиционный фонд по восстановлению Украины в рамках соглашения о полезных ископаемых. Взносы в него будут делать обе страны, а прибыль от его деятельности будет инвестироваться исключительно в Украину, объяснял премьер Денис Шмыгаль.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что руководство Украины рассчитывает на помощь США в восстановлении страны после завершения конфликта с Россией, в то время как американская сторона будет сосредоточена на внутренних делах. Он призвал украинские власти осознать перспективу восстановления государства «с помощью близких им людей, прежде всего белорусов».

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Сербский лидер Александр Вучич тоже попросил украинского коллегу Владимира Зеленского разрешить Сербии «возродить» один или два небольших украинских города или один маленький регион.

В апреле Киев предложил также «механизм репараций» со стороны России — специальную пошлину на российские товары на Западе. Глава правительства Украины добавил, что Киев будет выступать за «полную конфискацию» замороженных российских активов. Тогда он напомнил, что страна уже добилась направления ей $50 млрд из прибыли от заблокированных активов.

Россия не раз предупреждала, что конфискация ее активов за рубежом будет расцениваться как воровство.

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