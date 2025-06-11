Шеф Пентагона предупредил о сокращении помощи Украине

Хегсет заявил, что затраты на поддержку Украины в оборонном бюджете на 2026 год будут сокращены, поскольку нынешняя администрация США выступает за мирное урегулирование конфликта. Команда Трампа критикует расходы при Байдене

Пит Хегсет (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Расходы США на инициативу по содействию безопасности Украины будут сокращены, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний по планируемому оборонному бюджету в подкомитете палаты представителей по ассигнованиям.

«Нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно учитывая все конкурирующие интересы по всему миру», — сказал он (цитата по The Independent).

В целом оборонный бюджет США на следующий фискальный год составляет около $1 трлн. По словам Хегсета, бóльшая часть средств будет направлена на восстановление вооруженных сил.

Согласно пресс-релизу на сайте Пентагона, конкретные предложения по финансированию включают:

$25 млрд на систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (в целом проект оценивают в $175 млрд, планируемый срок завершения — январь 2029-го);

$62 млрд на модернизацию и поддержание ядерных сил вооруженных сил;

$3,5 млрд на платформу истребителей шестого поколения F-47 для обеспечения превосходства в воздухе;

$47 млрд на строительство кораблей.

Нынешняя администрация США не раз критиковала расходы предыдущей на помощь Украине. Вице-президент Джей Ди Вэнс на прошлой неделе назвал подобные расходы «безумием». По его словам, при предшественнике Дональда Трампа Джо Байдене Вашингтон потратил на поддержку Киева $300 млрд. По подсчетам Кильского института, США потратили на помощь Украине $123 млрд.

После перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля Трамп приостанавливал военную помощь и предоставление разведданных Киеву на некоторое время. Процессы были восстановлены в марте.

В начале мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Один из его пунктов — у Вашингтона будет возможность засчитывать как взнос в созданный по договору фонд новую военную помощь Киеву. Ранее предоставленная поддержка не будет учитываться как вклад в него.

Вскоре после подписания соглашения Госдеп одобрил возможную продажу Украине пакета оборудования и услуг для технического обеспечения истребителей F-16 и обучения украинских пилотов ориентировочной стоимостью $310,5 млн.

На фоне опасений прекращения поддержки Киева Вашингтоном страны ЕС задумались о возможности закупать у США оружие для Украины, сообщал Bloomberg.

Москва осуждает военную помощь Киеву.