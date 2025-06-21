Мужа Тихановской освободили после разговора Келлога с Лукашенко
Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, вышел на свободу, сообщает «Наша Нива».
Этому способствовал визит в страну спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, там он встретился с белорусским руководителем Александром Лукашенко.
Освобождение мужа подтвердила и сама Тихановская в Х. Она поблагодарила Трампа, Келлога, его помощника Джона Коула, Госдепартамент, зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита и др.
Тихановский уехал из Белоруссии, уточняет «Наша нива». Были освобождены еще несколько сторонников белорусской оппозиции: это бывший доцент Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина, журналист Игорь Карней и др.
Коул написал в Х, что были освобождены 14 заключенных и поблагодарил за помощь правительство Литвы.
Тихановскому 46 лет. В браке со Светланой он с 2006 года, у них двое детей — Корней (родился в 2010-м) и Агния (2015).
В 2019-м Тихановский создал YouTube-канал «Страна для жизни» для борьбы с беспределом чиновников, канал стал популярным. Затем он решил баллотироваться в президенты на выборах 2020 года, но ЦИК отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку его выдвижения — на тот момент кандидат был арестован за участие в несогласованном митинге. Тогда вместо него выдвинулась Тихановская.
Согласно официальным данным, Тихановская получила 10% голосов, Лукашенко — 80%. Оппозиция посчитала итоги сфальсифицированными, что привело к массовым протестам. Часть из освобожденных заключенных оказались за решеткой именно из-за этих событий. Тихановская тогда уехала из Белоруссии в Литву.
Тихановского в 2021 году приговорили к 18 годам колонии за организацию массовых беспорядков, разжигание социальной розни, препятствие работе ЦИК и организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Позже ему назначили еще полтора года за неповиновение администрации колонии.
Саму Тихановскую в 2023 году заочно приговорили к 15 годам колонии по обвинению в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти.
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