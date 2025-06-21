Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом во Дворце независимости в Минске, передает близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

18 июня о планах Келлога встретиться с Лукашенко в ближайшие дни писал Reuters. По данным источников агентства, спецпосланник американского президента намерен обсудить урегулирование украинского конфликта.

БелТА сообщает, что в повестке переговоров Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки», — приводит агентство обращение Лукашенко к Келлогу.

Президент Белоруссии выразил надежду, что их беседа будет искренней: «В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся».

Келлог поблагодарил его за встречу и отметил, что в настоящее время кризисы «могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми». В ответ Лукашенко пообещал полную безопасность на территории Белоруссии, а также заверил, что за время визита Келлога «не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас».

Келлог на прошлой неделе заявил, что после изучения проектов меморандумов, которыми обменялись Россия и Украина на встрече в Стамбуле 2 июня, у США есть понимание, как может выглядеть урегулирование конфликта. Он отметил, что конечный вариант документа должен включать условия сторон и привести к мирному соглашению.

По словам Келлога, Вашингтон намерен добиваться «прекращения огня на месте»: это значит, что территории, на которых стороны «физически» находятся, которые они контролируют, остаются за ними, «это приемлемо». Затем США хотели бы вернуть Россию в «Лигу порядочных наций», рассказал он.

Еще один пункт плана США — возвращение пленных. Россия и Украина в рамках стамбульских договоренностей провели несколько раундов обменов пленными. Также Москва передала Киеву более 6 тыс. тел погибших бойцов, получив взамен 78.