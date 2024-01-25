В Белоруссии на членов команды Тихановской завели дело о госперевороте

Светлана Тихановская (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Следственный комитет Белоруссии начал производство в отношении сторонников экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской по обвинению в заговоре для захвата власти. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Процесс специального (заочного) производства начали в отношении «так называемых аналитиков Тихановской». По версии СК, они «присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем», а также вступили в «экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности».

Кроме того, они активно участвовали в реализации «концепции деструктивной деятельности» для «причинения вреда национальной безопасности» и «способствовали возбуждению социальной вражды и розни в обществе».

Всех фигурантов обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса. Один из них — политический советник Тихановской Александр Добровольский — также обвиняется в руководстве экстремистским формированием (ч. 1 ст. 361-1 УК).

В марте 2023 года суд в Белоруссии заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии общего режима по делу координационного совета белорусской оппозиции. По этому же делу заочно осудили главу штаба Тихановской Марию Мороз, а также членов КС Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, они получили по 12 лет колонии. Тихановская с августа 2020 года живет в Литве, остальные фигуранты также находятся за границей.